Formel 1: Hülkenberg 2021 wieder Stammfahrer? Ausgerechnet ER könnte sich nun verplappert haben

Nichts hätten die deutschen Fans der Formel 1 lieber, als im kommenden Jahr neben Sebastian Vettel wieder weiteren deutschen Fahrern zujubeln zu können. Dabei waren viele davon ausgegangen, dass Mick Schumacher derjenige sein würde.

Doch während Schumi Jr. einen Rückschlag verkraften musste, rückt Nico Hülkenberg ins Rampenlicht. Hat sich sein zukünftiger Teamkollege in der Formel 1 jetzt etwas selbst verraten?

Formel 1: Verstappen redet über Hülkenberg

Schon seit geraumer Zeit hält sich das Gerücht, dass sich Hülkenberg in der nächsten Saison bei Red Bull hinter das Lenkrad zwängen könnte. Während Max Verstappen gesetzt ist, ist sein aktueller Kollege Alex Albon ziemlich umstritten.

Der Australier kommt nicht ansatzweise an Verstappen dran und fährt den Ansprüchen Red Bulls meistens hinterher. Seine Zukunft weiterhin ungeklärt. Auch weil Hülkenberg der mögliche Nachfolgekandidat ist?

Die Formel 1-Cockpits für 2021*

Mercedes: Bottas, offen

Red Bull: Verstappen, offen

Ferrari: Leclerc, Sainz

Racing Point/Aston Martin: Stroll, Vettel

Renault/Alpine: Ocon, Alonso

McLaren: Ricciardo, Norris

Williams: Russell, Latifi

Alfa Romeo: Räikkönen, Giovinazzi

Alpha Tauri: offen, offen

Haas: offen, offen

*Stand 31. Oktober 2020

Verstappen wurde am Rande des Rennens in Imola auf die Zukunft angesprochen und von niederländischen Journalisten gefragt, ob er einen bevorzugten Kandidaten habe. Das berichtet das Portal „motorsport-total.com“.

Ohne dabei auf konkrete Namen angesprochen worden zu sein antwortete der 23-Jährige demnach: „Ich komme mit allen gut aus. Mit Nico passt es aber auch persönlich gut, denn mit ihm kann ich Holländisch sprechen“, so Verstappen, der den Deutschen noch weiter lobt.

Hat sich Max Verstappen verplappert? Foto: HOCH ZWEI/Pool/xpbimages.com

„Nico hat in den Rennen, in denen er eingesprungen ist, sehr gute Arbeit geleistet.“ Hülkenberg war in dieser Saison drei Mal bei Racing Point eingesprungen. In Silverstone hatte er den an Corona erkrankten Sergio Perez vertreten.

+++ Formel 1: Verschwörung gegen Vettel? Jetzt kracht es gewaltig +++

Nachdem beim ersten Rennen sein Auto streikte, fuhr er in der zweiten Woche auf den siebten Platz. Am Nürburgring ersetzte er dann kurzfristig Lance Stroll und fuhr als Achter erneut in die Punkte. Spätestens seitdem macht er sich berechtigte Hoffnungen, als Stammfahrer zurückzukehren.

Wann fällt eine Entscheidung?

Jedoch macht Verstappen in dem Gespräch auch klar, dass er keine Entscheidungen treffe und diese allein bei seinem Team liege. Dem Vernehmen nach will sich der Rennstall erst nach dem letzten Rennen in Abu Dhabi entscheiden.

Neben Albon und Hülkenberg wird auch Perez als Option gehandelt. Dieser hört bei Racing Point am Ende des Jahres auf und wird anschließend von Sebastian Vettel ersetzt. (mh)