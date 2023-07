Ein Rennfahrer, der noch bis 2022 noch regelmäßig in der Formel 1 an den Start ging, beendet überraschend seine Karriere. Die Rede ist von Nicholas Latifi. Der Kanadier macht Schluss – und das mit 28 Jahren!

Anstatt in einer anderen Rennserie noch einmal neu zu starten, beendet Nicholas Latifi seine Karriere. Den Fans der Formel 1 wird er vor allem durch seinen entscheidend Crash bei Saisonfinale 2021 in Erinnerungen bleiben.

Formel 1: Latifi macht Schluss

Für Latifi heißt es in Zukunft: Studium statt Formel 1. Der Ex-Williams-Pilot will künftig in der Wirtschaft Karriere machen, beginnt ein Studium in „Business Administration“ an der renommierten London Business School. „Diese Entscheidung wird für viele überraschend kommen. Der Wechsel in eine andere Rennserie schien eine offensichtliche Entscheidung zu sein“, schrieb der Kanadier am Dienstag (18. Juli) bei Twitter und Instagram.

Er entschied sich dagegen, wird vorerst nicht auf die Rennstrecke zurückkehren. „Ich wusste immer, dass es eine Karriere danach geben wird und ich habe mich entschieden, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, mich darauf vorzubereiten“, erklärt Latifi.

Der 28-Jährige fuhr von 2020 bis 2022 für den Rennstall Williams, erhielt vergangenes Jahr aber keinen neuen Vertrag mehr. In drei Jahren stand er in 60 Rennen in der Startaufstellung, landete dabei aber nur drei Mal in den Punkten. Seine beste Leistung war ein siebter Platz beim Ungarn-GP 2021.

Latifis trauriger Höhepunkt

Vielen Fans wird er wohl wegen seines Crashs beim Saisonfinale 2021 in Erinnerung bleiben. Die WM schien entschieden, bis Latifi ohne äußeren Einfluss in die Bande krachte und ein SafetyCar auslöste. Dieser Unfall ermöglichte Max Verstappen schließlich den Gewinn der Weltmeisterschaft. Auf Latifi prasselte danach einiges ein, der Kanadier erhielt sogar Morddrohungen.

Jetzt hat Latifi mit dem Rennsport und der Formel 1 abgeschlossen – zumindest vorerst, wie er selbst verlauten ließ: „Das ist nicht zwangsläufig das Ende im Motorsport für immer“, schrieb er.