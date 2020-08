Formel 1: Böser Schock für Vettel und Ferrari! Jetzt kommt raus, dass...

Der nächste Rückschlag für Sebastian Vettel und Ferrari in der Formel 1!

Die Scuderia hatte schon im Vorjahr große Probleme. Doch in der diesjährigen Saison der Formel 1 versinken Sebastian Vettel und Ferrari endgültig im Chaos.

Formel 1: Sebastian Vettel und Ferrari am Boden

Der viermalige Champion holte aus den ersten sechs Rennen gerade mal 16 mickrige Pünktchen und liegt in der Fahrerwertung auf dem 12. Platz. In der Konstrukteurswertung findet Ferrari sich auf dem erschreckenden 5. Platz wieder. Die Scuderia ist in der Formel 1 am Boden.

Daher wollte Ferrari einen wahren Motoren-Guru verpflichten, der die „Rote Göttin“ wieder zu altem Erfolg führen sollte. Andy Cowell hatte die unschlagbaren Power Units für Mercedes entworfen. Sein Vertrag bei Mercedes war im Juli ausgelaufen, und laut „Motorsport Italia“ wollte Ferrari ihn als neuen Motorenchef an Bord holen.

Andy Cowell hat Ferrari offenbar eine Absage erteilt. Foto: imago/Motorsport Images

Doch Cowell sagte der Scuderia demnach ab. Ob Cowell bereits eine andere Herausforderung im Blick hat oder ob ihm Ferrari aktuell zu chaotisch wirkt, ist unklar.

Fakt ist: Für Sebastian Vettel und Ferrari ist die Absage der nächste bittere Nackenschlag. Die Expertise von Cowell hätte den Traditions-Rennstall unter Umständen zurück in die Erfolgsspur bringen können. Nun muss die Scuderia sich wohl weiter an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen.

Vettel und Cowell zu Aston Martin?

Vettel könnte dennoch schon bald mit Cowell in der Formel 1 zusammenarbeiten. Denn genau wie bei Vettel ranken sich auf bei Cowell seit Wochen immer wieder Gerüchte um ein Engagement bei Aston Martin.

Ab 2021 geht das Racing-Point-Team als Werksteam von Aston Martin an den Start. Nach jetzigem Stand werden die beiden Piloten Lance Stroll und Sergio Perez in den beiden Cockpits sitzen. Doch seitdem feststeht, dass Sebastian Vettel seinen auslaufenden Vertrag bei Ferrari nicht verlängert, wird eifrig über einen Wechsel zu Aston Martin spekuliert.

Verrät Stroll Vettel-Wechsel?

Währenddessen hat Lance Stroll ein brisantes Interview gegeben. Der Sohn von Teambesitzer Lawrence sprach über die Möglichkeit, von seinem eigenen Vater im kommenden Jahr entlassen zu werden. Ein weiterer Hinweis auf den anstehenden Vettel-Deal?

Nächster Vettel-Anlauf in Belgien

Am 30. August hat Vettel die nächste Chance, um in dieser Saison erstmals auf Podium zu fahren. Dann macht der Formel-1-Zirkus in Belgien Halt. (dhe)