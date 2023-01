Formel 1: Entscheidung gefallen! Rückkehr endgültig vom Tisch

Jetzt ist es offiziell: Die Formel 1 hat das Hin und Her endgültig beendet. Der China-GP wird 2023 erneut NICHT Teil des Rennkalenders sein. Das verriet die Rennserie am Dienstag (17. Januar) auf Social Media.

Der China-GP sollte eigentlich 2023 endlich in den Rennkalender zurückkehren, doch auch dieses Jahr wird daraus nichts. Schon vor Monaten hatte ihn die Formel 1 gestrichen und nun gibt es auch offiziell kein Zurück mehr. Zuletzt hatte es Spekulationen um ein mögliches Comeback gegeben.

Formel 1: China-GP endgültig raus

2019 fuhr die Formel 1 zuletzt auf dem Shanghai International Circuit, seitdem macht die Königsklasse des Rennsports einen großen Bogen um das Reich der Mitte. Der Grund dafür ist die Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung.

Aufgrund der Lockerungen der Corona-Politik in China wurde zuletzt darüber spekuliert, dass die Rennserie doch noch nach China zurückkehrt. Das ist aber nicht der Fall. Die Formel 1 gab offiziell den Rennkalender für 2023 bekannt – und China taucht dort nicht auf. Der China-GP wird ersatzlos gestrichen.

Zuletzt galt unter anderem Portimao als möglicher Ersatzkandidat, darauf scheint die Königklasse des Motorsports aber zu verzichten. Dennoch stellt die Formel 1 mit 23 Rennen einen neuen Rekord auf. Vergangenes Jahr waren es noch 22 Rennen. Neu im Kalender sind Las Vegas und Katar.

Deutschland-GP kein Thema

Eine Rückkehr nach Deutschland stand derweil nicht zur Debatte. „Die Formel 1 ist jederzeit willkommen. Jedoch nur zu wirtschaftlich sinnvollen Rahmenbedingungen“, betonte der Nürburgring im Dezember gegenüber dieser Redaktion. Solange die Antrittsgebühr so hoch ist, wird es wohl kein Deutschland-GP mehr geben.

Die neue Formel-1-Saison beginnt Ende Februar (23. – 25. Februar) mit den Testfahrten in Bahrain. Eine Woche später findet dort das erste Rennen der Saison statt. Das Finale des Jahres steigt am 26. November in Abu Dhabi.