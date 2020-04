Formel 1: Vettel geschockt: „Die Bilder sind erschreckend“

Sebastian Vettel macht in der Formel 1 eine schwere Zeit durch. Die Corona-Krise stellt den 32-Jährigen und Ferrari vor riesige Probleme. Daraus macht der viermalige Champion kein Geheimnis.

Das Coronavirus hat die Formel 1 fest im Griff und versetzt speziell das Ferrari-Team in einen Ausnahmezustand. Schließlich liegt das Hauptwerk des Teams von Sebastian Vettel mitten in der norditalienischen Region, die vom Coronavirus so schlimm getroffen wurde. „Die Bilder sind schrecklich und prägend, man wird sie nicht mehr vergessen“, sagt Vettel.

Formel 1: Vettel und Co. tüfteln gedanklich am Auto

Der Automobil-Weltverband hatte die Teams der Formel 1 zu einer fünfwöchigen Zwangspause verdonnert. Die Rennställe durften weder in den Fabriken noch im Home Office arbeiten. Doch Vettel verrät: „Natürlich steht der Kopf nicht still. Das Auto wird zwar nicht weiterentwickelt, aber es gibt viele Ideen.“

Vettel weiter: „Und wenn es Ideen oder Geistesblitze von den Testfahrten gibt, dann leitet man die weiter oder ruft schnell an. Im Moment kann man die ganzen Ideen – wenn es hoffentlich auch gute sind – noch nicht bearbeiten, wir müssen warten, bis alles wieder angelaufen und die Fabrik wieder geöffnet ist. Wenn es dann losgeht, kann man hoffentlich die ganzen Geistesblitze in die Tat umsetzen.“

Nutzt Ferrari die Chance?

Vettel glaubt, dass sein Ferrari-Team von dieser Pause profitieren könnte. „Da wir beim Testen ein bisschen das Nachsehen hatten, glaube und hoffe ich eher auf unsere Chance.“

Es kursieren bereits Gerüchte, wonach Ferrari beim Start der Saison in einigen Wochen bereits mit einem neuen Motor antreten soll. Diesen würde die Scuderia wohl auch brauchen, wenn sie der Konkurrenz in der Formel 1 nicht schon wieder meilenweit hinterherfahren will. In der vergangenen Saison hatte Ferrari gegen Mercedes keine Chance. Und bei den ersten Testfahrten in diesem Jahr waren Sebastian Vettel und Charles Leclerc erneut erschreckend langsam. (dhe)