Formel 1: Insider mit Hammer! Heftiges Red-Bull-Beben steht bevor

Platz 1 in der Fahrerwertung, Platz 1 in der Konstrukteurs-Wertung: Eigentlich sollte die Welt bei Red Bull doch in Ordnung sein. Schließlich ist Max Verstappen auf dem besten Weg, den dritten Formel-1-Titel in Folge für den Rennstall zu holen. Doch es brodelt gewaltig hinter den Kulissen.

Dafür ist aber nicht Verstappen verantwortlich. Sein Teamkollege Sergio Perez steht jetzt nach zuletzt zwei enttäuschenden Wochenenden wieder in der Kritik. Das könnte ihm womöglich seine Zukunft beim Formel-1-Team kosten, vermutet ein Insider.

Formel 1: Insider mit Hammer!

Es sah bis vor dem Miami-GP so aus, als würde es tatsächlich eine spannende Formel-1-Saison werden. Sergio Perez konnte den Rückstand auf Titel-Anwärter Max Verstappen auf 14 Punkte reduzieren. Anschließend folgten die beiden Rennen in Monaco und Barcelona, die für den Mexikaner schlecht liefen.

Mittlerweile beträgt der Rückstand 53 Punkte auf Verstappen! Wenn es nach dem früheren McLaren-Mechaniker Marc Priestley geht, sind das keine guten Anzeichen für Perez, der ohnehin schon in der Kritik steht – trotz teilweise guter Leistungen.

„Ich weiß nicht, ob er sein Selbstvertrauen in den letzten Wochen verloren hat, aber noch vor zwei Rennen war die Rede von einem Kampf um die WM. Jetzt hinterfragen manche Leute, ob er überhaupt das Recht hat, im Red Bull zu sitzen. Schafft er es überhaupt bis zum Ende der Saison?“, mutmaßt Priestley im „Chequered Flag“-Podcast über einen möglichen Rauswurf von Perez.

Perez vor Red-Bull-Aus?

Schon seit Wochen gibt es in der Formel 1 Gerüchte über ein vorzeitiges Perez-Aus beim Brause-Rennstall. Trotz der guten Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren gab es viele Differenzen. Perez hatte sich oft bezüglich der Kommunikation bei Red Bull beschwert und seinem Team indirekt Vorwürfe gemacht, nicht behandelt zu werden wie Verstappen. Auch über mögliche Nachfolger wird spekuliert. Vermutet wird, dass Ersatzpilot Daniel Ricciardo im Laufe der Saison für Perez übernehme.

Sicher ist: Egal, was bei Red Bull passiert, von der ganzen Unruhe lässt sich der Rennstall nicht sonderlich beeinflussen. Verstappen und Co. fahren einen Sieg nach dem anderen ein. Was sich dann am Ende der Saison im Cockpit von Perez tun wird, wird sich zeigen.