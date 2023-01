Formel 1: Neuer Vertrag für Lewis Hamilton? Mick Schumacher schaut ganz genau hin

Der Vertrag von Lewis Hamilton bei Mercedes läuft am Jahresende aus. Dass der 38-Jährige nach dieser Saison seine Karriere beendet, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu erwarten. Hamilton betonte mehrfach, dass er weitermachen will.

Inzwischen sollen die Gespräche zwischen Lewis Hamilton und Mercedes gestartet sein. Erste Details zum neuen Vertrag des Formel-1-Superstars sind durchgesickert. Insbesondere die Vertragslaufzeit dürfte für viele interessant sein – auch für Mick Schumacher.

Formel 1: Erste Details zum neuen Hamilton-Vertrag durchgesickert

Seit 2007 fährt Lewis Hamilton in der Formel 1, mit sieben WM-Titeln ist er neben Michael Schumacher der erfolgreichste Fahrer aller Zeiten. Der Brite würde aber am liebsten noch den achten Titel einfahren, um endgültig der Beste zu werden. Deswegen ist für den 38-Jährigen auch noch nicht Schluss.

Mercedes-Boss Toto Wolff deutete bereits an, dass eine Vertragsverlängerung nur Formsache ist. „Was die Vertragsgespräche angeht, so haben wir noch ein ganzes Jahr vor uns“, so Wolff und weiter: „Wir sind so aufeinander eingespielt. In den vergangenen zehn Jahren ist unsere Beziehung so gewachsen, dass es nur darum geht, dass er physisch wieder in Europa ist, dass wir die Köpfe zusammenstecken, ein bißchen ringen und dann nach ein paar Stunden mit weißem Rauch den Raum verlassen.“

Das französische Sport- und Wirtschaftsportal „Sportune“ will jetzt schon die ersten Details zum neuen Hamilton-Vertrag erfahren haben. Demnach soll Hamilton 45 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Für den WM-Titel würde eine Prämie in Höhe von 25 Millionen Euro fällig.

So lange soll Hamilton noch fahren

Viel interessanter ist aber die Vertragslänge: Dem Bericht zufolge soll Hamilton einen Zweijahresvertrag unterschreiben – also noch bis 2025 in der Formel 1 bleiben. Für Mick Schumacher wäre damit frühestens 2026 ein Platz frei. Eine schnelle Beförderung vom Ersatzfahrer zum Stammpiloten wäre damit vom Tisch.

Im Anschluss an seinen Vertrag solle Lewis Hamilton dem Bericht zufolge weitere zehn Jahre als Botschafter Mercedes erhalten bleiben. Dafür winken ihm demnach weitere 25 Millionen Euro pro Jahr.