Formel 1: Zukunft bei Haas? Worte lassen Mick Schumacher hoffen

Noch immer ist die Zukunft von Mick Schumacher in der Formel 1 ungeklärt. Noch immer hat der 23-Jährige kein Cockpit für die nächste Saison. Noch immer lässt sich Haas mit einer Vertragsverlängerung Zeit…

Inzwischen dürfte Mick Schumacher aber wieder deutlich mehr Hoffnung haben. Die öffentlichen Aussagen der Verantwortlichen bei Haas deuten auf eine Vertragsverlängerung hin. Mick Schumacher wird der Formel 1 wohl erhalten bleiben!

Formel 1: Lob für Mick Schumacher

Haas-Boss Günther Steiner äußerte sich vor dem Japan-GP bereits lobend über Mick Schumacher und deutete in seinen Aussagen an, dass der 23-Jährige aktuell der heißeste Kandidat auf das offene Cockpit bei seinem Rennstall sei. Jetzt hat Haas-Renningenieur Ayao Komatsu nachgelegt. Seine Worte klingen deutlich nach einer weiteren Zusammenarbeit.

„Mick war immer kurz davor, Punkte zu holen, aber es hat nicht gereicht. Als er es dann in Silverstone geschafft hat, war das ein großer Schritt. Er hat sich in diesem Jahr sehr verbessert. Da ist eine Menge Last von seinen Schultern gefallen und dann kam sofort die gute Leistung in Spielberg, das Selbstvertrauen ist also da“, so Komatsu über Mick Schumacher.

Renningenieur Komatsu (r.) findet lobende Worte für Mick Schumacher. Foto: IMAGO / Motorsport Images

Die Verpflichtung von Kevin Magnussen sei für Schumacher ein großer Vorteil gewesen, findet der leitende Renningenieur. „Kevin ist offen und teilt auch seine Informationen, weshalb Mick sehr davon profitiert hat, ihn als Messlatte zu haben“, sagte Komatsu.

Schumacher habe es geschafft, das Auto besser zu verstehen und sich mental weiterzuentwickeln. Er sei ein „harter Arbeiter“ und gehe immer besser mit seinen eigenen Fehlern um. Komatsu traut ihm zu, die nächsten Schritte zu machen.

„Mick hat große Fortschritte gemacht“

Der leitendende Renningenieur von Haas sieht in dem Duo Schumacher/Magnussen viel Potential. „Wir brauchen Wettbewerb im Team und Mick hat große Fortschritte gemacht“, erklärte er „motorsport-total.com“. „Es ist gut für Mick, mit Kevin eine Messlatte zu haben. Wir wollen, dass sie sich gegenseitig an ihre Grenzen bringen.“

Nach übereinstimmenden Medienberichten befinden sich Haas und Schumacher in Vertragsverhandlungen. Schon beim nächsten Rennen in Austin (USA) könnte die Vertragsverlängerung bekannt gegeben werden.