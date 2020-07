Formel 1: „Bullshit!“ ++ „Lachnummer“ – DIESE Attacke aufs Vettel-Team erschüttert die Fans

Da wurde das Renngeschehen in der Formel 1 zur Nebensache.

Deutlich spektakulärer als das Regen-Rennen war am vergangenen Wochenende eine Wutrede von Toto Wolff. Der Mercedes-Teamchef schoss am Rande des dritten Rennens in dieser Saison der Formel 1 riesige Giftpfeile in Richtung Ferrari.

Formel 1: Wolff vs. Ferrari

In der vergangenen Woche hatte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto auf der FIA-Pressekonferenz großspurig getönt, die Scuderia sei längst bereit das neue Concorde-Agreement zu unterzeichnen. Schnippisch fügte er hinzu, man möge doch bitte diejenigen, „die noch nicht hundertprozentig zufrieden sind“, fragen, warum das Agreement noch nicht von allen unterzeichnet wurde.

Damit spielte Binotto auf Mercedes an. Die Silberpfeile hatten zuvor die Idee eines neuartigen Qualifying-Rennens bemängelt.

Mercedes-Teamchef Wolff hat für die Ferrari-Breitseite kein Verständnis: „Ich weiß nicht, warum einige Teams so lächerliche Kommentare abgeben. Mit solchen öffentlichen Kommentaren machen sie sich zur Lachnummer.“

Wolff stellt klar: „Es gibt ein paar Klauseln, die uns ein wenig stören – aber das ist nichts, was man nicht regeln könnte. Allerdings sollten solche Verhandlungen hinter verschlossenen Türen stattfinden – und ohne fortlaufende Kommentierung durch die Teilnehmer.“

-------------------

Mehr zur Formel 1:

-------------------

Wolff legt nach

Mit dieser klaren Ansage in Richtung Ferrari war aber noch lange nicht Schluss. Wolff bezog auch zu Binottos Behauptung Stellung, wonach Ferrari durch die neuen technischen Richtlinien in der Formel 1 an Leistung verloren habe.

„Das ist die nächste totale Bullshit-Story“, so der Mercedes Teamchef: „Es gibt klare Regeln für die Power-Units, und es hat in Austin eine Klarstellung gegeben, was erlaubt ist und was nicht. Das war wichtig, aber es war nichts Überraschendes, denn wenn man die Klarstellung mit dem Reglement verglichen hat, dann war das ohnehin klar.“ (dhe)