Formel 1: Jetzt ist es klar! Boss Domenicali sorgt für Paukenschlag

Neue Konkurrenz für Mercedes und Dauer-Weltmeister Lewis Hamilton? Die Gerüchte schwelten schon länger in der Formel 1 – jetzt hat der Boss der Motorsport-Königsklasse höchstpersönlich sie bestätigt.

Stefano Domenicali verrät: Schon bald soll es neue Rennställe in der Formel 1 geben. Die ersten Gespräche laufen bereits.

Formel 1 führt Gespräche mit potenziellen neuen Herstellern

Erst zum Jahreswechsel hatte Domenicali den Posten als CEO der Formel 1 übernommen, jetzt sorgt er für den ersten Knall. „Ich kann bestätigen, dass wir in Gesprächen mit anderen Herstellern sind“, so der 55-Jährige gegenüber „Sky Sports F1“.

Stefano Domenicali ist seit 2021 neuer Boss der Formel 1. Foto: imago images/Motorsport Images

Namen will Domenicali noch nicht nennen, erklärt: „Im Moment ziehen sie es vor, ruhig zu bleiben, aber die gute Nachricht ist, dass es andere Unternehmen, sehr wichtige Unternehmen gibt, die gerade beginnen zu verstehen, welchen Mehrwert die Formel 1 als Plattform bieten kann. Nicht nur in Bezug auf die Technologie, sondern auch in Bezug auf den Wert, den die Formel 1 für einen Automobilhersteller bringen kann.“

Mit Aston Martin feiert in der im März startenden Saison 2021 ein großer Automobil-Hersteller sein Comeback in der Königsklasse des Motorsports. Bald sollen weitere folgen.

Neu-Team Aston Martin schickt 2021 Sebastian Vettel ins Rennen. Foto: dpa

Traut sich Volkswagen endlich?

Seit Jahren gilt Volkswagen als ein heißer Kandidat, der sich nachweislich bereits mit einem Einstieg in die Formel 1 beschäftigt, den Gedanken am Ende aber immer wieder verworfen hat.

Formel 1-Rennkalender 2021:

28. März – Bahrain (Sakhir)

18. April – Italien (Imola)

30. April – Noch offen

9. Mai – Spanien (Barcelona)

23. Mai – Monaco

6. Juni – Azerbaidschan (Baku)

13. Juni – Kanada (Montreal)

27. Juni – Frankreich (Le Castellet)

4. Juli – Österreich (Spielberg)

18. Juli – Großbritannien (Silverstone)

1. August – Ungarn (Budapest)

29. August – Belgien (Spa)

5. September – Niederlande (Zandvoort)

12. September – Italien (Monza)

26. September – Russland (Sotschi)

3. Oktober – Singapur

10. Oktober – Japan (Suzuka)

24. Oktober – USA (Austin)

31. Oktober – Mexiko (Mexiko-Stadt)

7. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – Australien (Melbourne)

28. November – Saudi Arabien (Dschidda)

5. Dezember – Abu Dhabi

Oder etwa Lamborghini? Auch die italienische Luxusmarke war bereits in der Formel 1 aktiv, als Motorenlieferant von 1898 und 1993. Das Unternehmen aus Modena ist eng mit dem Namen Domenicali verbunden - vier Jahre lang leitete er es als CEO, bevor er nun in die Formel 1 zurückkehrte.

In der Formel 1 bestätigt CEO Stefano Domenicali Gespräche mit potenziellen neuen Herstellern. Foto: imago images

Nach der im März startenden Saison 2021 sind in der Formel 1 massive Umbrüche geplant. Das Reglement wird grundlegend verändert – und dabei auch Budget-Obergrenzen eingeführt. Wie die die Rennserie verändern werden, wird sich zeigen.