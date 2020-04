Formel 1: Vettel-Fans geschockt! Wechselt Hamilton zu Ferrari? Ecclestone: „Das überlebt er nicht“

Wie geht es in der Formel 1 für Sebastian Vettel und Lewis Hamilton weiter? Bernie Ecclestone hat eine klare Vorstellung.

Die Saison in der Formel 1 hat noch gar nicht angefangen, da brodelt die Gerüchteküche bereits gewaltig im Hinblick auf das Saisonende.

Das Besondere in der Formel 1 in diesem Jahr: Am Saisonende laufen die Verträge der beiden erfolgreichsten Piloten im aktuellen Fahrerfeld aus.

Formel 1: Was passiert mit Vettel und Hamilton?

Sowohl Sebastian Vettel (vier WM-Titel) als auch Lewis Hamilton (sechs WM-Titel) haben für das kommende Jahr noch kein Arbeitspapier unterschrieben. Viele Experten vermuten, dass es daher im Winter in der Formel 1 zu einem spektakulären Wechsel kommen könnte.

Demnach wäre ein Wechsel von Hamilton zu Ferrari nicht ausgeschlossen. Ein solcher Wechsel würde den Abgang von Vettel bei der Scuderia besiegeln. Es wäre ein Schock für alle Fans des Heppenheimers!

Ecclestone: „Ferrari würde Hamilton dann begraben“

Doch Bernie Ecclestone kann den Vettel-Anhang beruhigen. Der frühere Boss der Formel 1 ist sich sicher, dass Hamilton bei Mercedes bleibt. „Lewis genießt dort die maximale Unterstützung“, sagte Ecclestone dem Magazin „Autocar“.

Bei Mercedes ist Hamilton die unangefochtene Nummer 1. Routinier Valtteri Bottas stellt sich bei den Silberpfeilen hinten an – ohne Murren und Knurren.

Bei Ferrari wäre das anders. Dort würde Hamilton auf den aufstrebenden Shootingstar Charles Leclerc treffen. Der Monegasse machte in der vergangenen Saison schon Vettel die Hölle heiß, stand in der Gesamtwertung am Ende sogar vor dem Deutschen. Sollte Leclerc diese Entwicklung fortsetzen, „würde Hamilton das bei Ferrari nicht überleben“, meint Ecclestone: „Ferrari würde Hamilton dann begraben.“

Verlängert Ferrari mit Vettel?

Wenn Hamilton wie erwartet bei Mercedes verlängert, heißt das allerdings nicht automatisch, dass Vettel auch bei Ferrari bleibt. Die Scuderia war von den Leistungen des 32-Jährigen in der Formel 1 zuletzt nicht begeistert. Ob die „Roten“ mit Vettel verlängern wollen, hängt maßgeblich von seiner Performance in dieser Saison ab – wann auch immer sie beginnen möge. (dhe)