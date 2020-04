Formel 1: Gewaltiger Schock! Sebastian Vettel und Co. dürfen jetzt nicht mehr…

In der Formel 1 machen Sebastian Vettel und Ferrari derzeit schwere Zeiten durch.

Die Corona-Krise hat die Formel 1 fest im Griff – und sorgt jetzt für einen gewaltigen Schock bei den Teams. Vor allem Sebastian Vettel und Ferrari sind enttäuscht.

Zuletzt hatte die FIA den Rennställen eine Zwangspause von 21 Tagen verordnet. In dieser Phase dürfen die Teams der Formel 1 nicht an den Autos arbeiten. Speziell Sebastian Vettel und sein Ferrari-Team hätten gerne am Wagen getüftelt. Schließlich hatte die Scuderia zu Jahresbeginn noch große Probleme.

Formel 1: Zwangspause wird immer länger

Auch für viele andere Rennställe war das ein Schlag in den Nacken. Nur zu gerne hätten sie die Corona-Pause in der Formel 1 genutzt, um Fein-Tuning an den Wagen vorzunehmen. Und jetzt kommt’s noch dicker!

Die FIA verlängerte die Zwangspause von 21 Tagen auf 35 Tage. Sebastian Vettel und seine Kollegen dürfen jetzt nicht wie geplant schon nach drei Wochen wieder die Arbeit aufnehmen. Für Vettels Ferrari-Team hätte es am 9. April schon wieder losgehen können. Doch sie müssen sich nun weiter gedulden.

Der Weltverband teilte außerdem mit: „Weitere Diskussionen zu diesem Thema bleiben zwischen FIA, Formel 1 und allen Teams bestehen, aufgrund der fortlaufenden globalen Auswirkungen von COVID-19.“

Heißt: Ob die Teams nach 35 Tagen wieder ihre Arbeit aufnehmen dürfen, ist noch längst nicht geklärt. Womöglich zieht die Zwangspause sich für viele Teams bis in den Mai.

Wann geht's endlich los?

Nach jetzigem Stand würde die Saison in der Formel 1 am 28. Juni mit dem Frankreich-GP beginnen. Die ersten neun Rennen der Saison wurden bereits auf unbestimmte Zeit verschoben oder im Falle des Monaco-GP sogar bereits komplett abgesagt.

Wie es für die Formel 1 konkret weitergeht, kann derzeit niemand seriös voraussagen. Einige Verantwortliche machen sich für eine verkürzte Saison stark, die im Spätsommer beginnt und im Januar endet. Der frühere Formel-1-Boss Bernie Ecclestone meinte, er würde die Saison 2020 komplett abbrechen und im kommenden Jahr von vorne beginnen.

Darüber hinaus kursieren immer wieder kuriose Ideen, wie die Saison 2020 abgehalten werden könnte. So brachte Silverstone-Chef Stuart Pringle die Idee ins Spiel, man könne den Großbritannien-GP aus logistischen Gründen zweimal fahren – einmal in die entgegengesetzte Richtung, um ein wenig Abwechslung reinzubringen. (dhe)