Neue tiefe Einblicke in die Formel 1 !

Formel 1: Fans völlig aus dem Häuschen – Kult-Serie geht in die nächste Runde

Gute Nachrichten für die Fans der Formel 1!

Die Formel 1-Serie „Drive to Survive” geht in die nächste Runde. Das gab der Streamingdienst Netflix bekannt.

Formel 1: „Drive to Survive” Staffel 3 im Anmarsch

Den 19. März sollten sich Fans der Formel 1 im Kalender Rot markieren. Dann startet bei Netflix die dritte Staffel der Serie „Drive to Survive“. In einem kurzen Trailer kündigte der Streamingdienst die neue Ausgabe der Formel 1-Doku an.

Die 3. Staffel von "Drive to survive" ist im Anmarsch! Foto: imago images/Motorsport Images

Wie schon in den Saisons 2018 und 2019 hat Netflix auch im vergangenen Jahr die Teams durch die Saison begleitet. Erneut haben sich alle zehn Rennställe an der Produktion beteiligt. Bedeutet: Die Fans dürfen sich wieder auf viele exklusive Einblicke freuen.

Formel 1: Drive to Survive Netflix-Trailer

Highlights der diesjährigen Staffel sollen unter anderem das Rennen in Monza und das Blitz-Comeback von Nico Hülkenberg sein. Beim Italien-GP hat das Dreh-Team die Scuderia Ferrari begleitet. Wie einige Anhänger sicherlich wissen, schieden sowohl Sebastian Vettel als auch Charles Leclerc spektakulär aus.

Die Doku bietet besondere Blicke hinter die Kulissen. Neben Ausschnitten vom Rennwochenenden werden in den Folgen auch einzelne Fahrer begleitet. Ganz privat zeigte sich bereits Daniel Ricciardo, der das Team sogar zu sich nach Hause einlud.

Formel 1: Trailer löst Fan-Hype aus

Bei den Fans löste die Ankündigung große Freude aus. Unter dem Trailer tummeln sich Kommentare wie: „Endlich!“, „Geil“ oder „Ich freue mich jetzt schon drauf!“

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist mit Sicherheit bewusst gewählt. Nur neun Tage später geht es mit dem Großen Preis von Bahrain nämlich wieder los mit der neuen Formel 1-Saison. (fs)