FIA trifft Vorkehrungen! Formel-1-Fiasko soll auf jeden Fall verhindert werden

Die Formel 1 steht vor einem aufregenden neuen Kapitel. Ab der neuen Saison greifen nicht nur neue Regeln für den Bau der Boliden, sondern es werden auch die neuen Motoren eingeführt. Das letzte Mal, als die Königsklasse auf ein neues Motorenreglement setzte, war eine jahrelange Dominanz von Mercedes die Folge.

Ein Szenario, das dieses Mal keinesfalls passieren soll. Die Formel 1 lebt von der Spannung. Dominiert ein Team oder ein Fahrer zu lange, sorgt das schnell für Langeweile. Deshalb hat sich die FIA abgesichert, wie Sportchef Nikolas Tombazis jetzt verrät.

Formel 1: Bitte kein erneuter Mercedes-Horror

2014 startete die Rennserie in eine neue Ära und fuhr erstmals mit Hybrid-Motoren. Beinahe alle Teams hatten damals Probleme mit der neuen Technik – nur Mercedes nicht. Über Jahre stellte Mercedes den besten Motor (und das beste Auto). Ein wichtiger Baustein auch für Lewis Hamilton auf dem Weg zu sechs seiner sieben Weltmeistertitel.

So etwas soll sich nicht wiederholen. Bei der FIA ist man optimistisch, dass es 2026 anders als zwölf Jahre zuvor keinen übermächtigen Motorenhersteller gibt. Gegenüber „Auto, Motor, Sport“ verrät FIA-Sportchef Tombazis auch, warum.

Anders als 2014 werde das Formel-1-Reglement nicht verkompliziert, sondern simpler gestaltet. „Die neuen Antriebe sind simpler“, beschreibt er. Das neue Regelwerk vereinfache die Technologie deutlich.

Verband lässt Hintertür offen

Dennoch ist man sich bewusst, dass es zu Problemen kommen kann. Beispielsweise produziert Neueinsteiger Audi erstmals einen F1-Motor. „Da besteht natürlich immer das Risiko, dass einer mit dem ersten Schuss noch danebenliegt“, so Tombazis.

Ein Grund, weshalb der Weltverband ein zusätzliches Programm einführen wird: „Zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten für Leistungsrückstand“. Tombazis beschreibt, dass man alle sechs Rennen die durchschnittliche Performance der Hersteller messen werde. Sollte ein Hersteller unter einem bestimmten Niveau liegen, kann dieser besondere Nachrüstmöglichkeiten geben.

Dies könne zum Beispiel mehr Geld für die Entwicklung oder mehr Prüfstandstunden bedeuten. Eine Hintertür, mit der man eine einseitige Dominanz in der Formel 1 unbedingt verhindern will.