Formel 1: Traditionsstrecke vor dem Aus? F1-Boss mit deutlicher Ansage

In den vergangenen Jahren gab es in der Formel 1 schon etliche Strecken, von denen sich Fans und Piloten verabschieden mussten. Auf diesen Strecken wird nämlich aus diversen Gründen nicht mehr gefahren. Könnte es in Zukunft noch weitere Orte treffen?

Eine beliebte Strecke ist beispielsweise das Formel-1-Rennen in Monza. Über 90 Grands Prix wurden hier schon ausgetragen. Der königliche Park ist wahrlich eine Traditionsstrecke. Für die Betreiber gibt es jetzt aber eine deutliche Ansage von Stefano Domenicali.

Formel 1: Ansage an Monza-Betreiber

„Es wäre arrogant zu denken, dass jemand eine Garantie auf eine Formel-1-Zukunft besitzt, nur weil er in den letzten 100 Jahren ein Rennen ausgetragen hat. Ehrlich gesagt, reicht das nicht“, warnte der Geschäftsleiter der Motorsport-Königsklasse die Betreiber der Monza-Rennstrecke in Italien deutlich.

Auch interessant: Formel 1: Teamchef haut auf den Tisch! Er hat eine klare Forderung an das eigene Team

Der Vertrag von Monza und der Formel 1 läuft bis 2025. Damit auch in den Jahren danach noch Rennen dort stattfinden, müssen die Automobilklubs von Italien und Mailand endlich anpacken.

Auf diese Worte reagierte Monza. Medienberichten zufolge wird die Traditionsstrecke über einen Zeitraum von 140 Tagen mit einem Budget von 21 Millionen Euro renoviert. Der italienische Senat hatte 2021 Hilfe in Höhe von rund 20 Millionen Euro beschlossen.

Monza-Strecke wird renoviert

„Die wichtigen Arbeiten, die heute hier beginnen, sind der erste Schritt, um die Anlage in Monza an die Anforderungen der modernen Formel 1 anzupassen“, kommentierte Domenicali die Erneuerungsarbeiten an der Rennstrecke.

Was wird alles neu gemacht? Monza erhält einen neuen Belag und neue Randsteine. Dazu wird die Traditionsbahn mit einer verbesserten Drainage ausgerüstet. Die Boxengebäude wird ebenfalls erneuert, erhöht und bekommt ein festes Dach. Auch die Tribünen rund um die Strecke werden modernisiert. Für die Zuschauer gibt es neue verbesserte Fußgängerwege und die Zuschauerbereiche werden ausgerüstet mit allen Annehmlichkeiten, damit sich die Besucher an den Wochenenden wohlfühlen.

Mehr Nachrichten für dich:

Der nächste Italien-GP geht vom 30. August bis zum 1. September 2024 über die Bühne, also in 235 Tagen. Falls der 140-Tage-Plan erfüllt wird, geht sich ein Ende der Arbeiten bis zum GP also aus. Also bis Ende Juli soll das dann der Fall sein.