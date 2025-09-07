Formel 1 – Monza-GP im Live-Ticker: Nächster Verstappen-Streich? Ferrari enttäuscht

Formel-1-Rennen in Italien sind immer etwas ganz Besonderes – vor allem für Ferrari. Die Scuderia hat dort eine große Anhängerschaft, die es kaum erwarten kann, die beiden Star-Piloten live in Action zu erleben. Charles Leclerc und Lewis Hamilton werden dementsprechend in Monza am meisten gefeiert.

Doch der Fokus richtet sich dabei sehr auf den WM-Kampf zwischen den beiden McLaren-Stars Oscar Piastri und Lando Norris. Wer wird sich beim Formel-1-Wochenende in Monza wichtige Punkte holen und der Weltmeisterkrone ein Stück näher kommen? Neben Ferrari werden auch Mercedes und Red-Bull-Star Max Verstappen alles versuchen, um die „Papaya“-Piloten zu ärgern.

Formel 1 – Monza-GP im Live-Ticker

Wer wird in den freien Trainings überzeugen? Gibt es eine Pole-Überraschung oder schnappen sich wieder die McLaren die ersten beiden Startreihen? Wie wird sich Ferrari im Heimrennen präsentieren? Antworten auf diese Fragen gibt es in unserem Live-Ticker.

Monza-GP: Startaufstellung

Verstappen (Red Bull) Norris (McLaren) Piastri (McLaren) Leclerc (Ferrari) Russell (Mercedes) Antonelli (Mercedes) Bortoleto (Sauber) Alonso (Aston Martin) Tsunoda (Red Bull) Hamilton (Ferrari) Bearman (Haas) Hülkenberg (Sauber) Sainz (Williams) Albon (Williams) Ocon (Haas) Hadjar (Racing Bulls) Stroll (Aston Martin) Colapinto (Alpine) Gasly (Alpine) Lawson (Racing Bulls)

12.34 Uhr: Wie wird das Wetter heute in Monza? Es wird mit großer Sicherheit nicht regnen. Die Temperaturen liegen aktuell bei rund 26 Grad. Auf der Strecke ist es noch heißer. Perfekte Bedingungen für das Rennen um 15 Uhr.

11.48 Uhr: Um eine deutsche Formel-1-Hoffnung gibt es schlechte Nachrichten. Nach dem Drama gestern folgte jetzt der heftige Rückschlag zum Saisonabschluss. Hier mehr dazu.

Sonntag, 7. September, 9.37 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Renntag! Wer wird den Monza-GP gewinne? Verstappen holte sich vor den beiden McLaren die Pole-Position, während Ferrari im Heimrennen am Ende doch nur enttäuschte. Dabei machte die Scuderia mit Leclerc einen ordentlichen Eindruck. Wie wird es wohl im Rennen später aussehen?

21.49 Uhr: Richtig bitter verlief die Qualifikation mal wieder für Nico Hülkenberg. Am TV-Mikrofon reagierte er richtig angefressen>>>

18.53 Uhr: Hoch herging es heute auch in der Formel 3. Dort sah alles so aus, als dürfte sich der Deutsche Tim Tramnitz als Sprintsieger von Monza bezeichnen. Doch nach dem Rennen folgte der schwere Schock für den jungen Hamburger. Warum ihm der Sieg aberkannt wurde, liest du hier >>>

17.04 Uhr/Q3: VERSTAPPEN HOLT DIE POLE! Was für ein irres finish. Der Red-Bull-Star ist schneller als Norris und Piastri. Leclerc wird Vierter, Hamilton landet auf Rang fünf, wird aber aufgrund seiner Strafe von Position zehn starten.

16.51 Uhr/Q3: So! Jetzt wird es spannend. Wer holt sich die Pole Position? Die Ferraris sind stark unterwegs, gleiches gilt für Mercedes. McLaren konnte bisher noch nicht überzeugen.

16.45 Uhr/Q2: Das war noch mal knapp für Norris! Der junge McLaren-Pilot musste zittern, schafft es aber doch noch. Dafür fliegt Hülkenberg raus. Der Deutsche ist keine guten Runden gefahren. Mit ihm fliegen auch Ocon, Albon, Sainz und Bearman raus.

16.28 Uhr/Q2: Weiter geht’s. Jetzt werden die schnellsten zehn Fahrer gesucht. Fünf weitere fliegen vorher wieder raus. Schafft es Hülkenberg in die Top 10?

16.20 Uhr/Q1: Das war’s – und es gibt eine erste große Überraschung. Hadjar, der vergangene Woche in Zandvoort Dritter wurde, ist genauso raus wie Stroll, Colapinto, Gasly und Lawson. Hülkenberg ist weiter.

16 Uhr/Q1: Und los geht’s mit Q1! Welche fünf Fahrer fliegen raus?

15.44 Uhr: In einer knappen Viertelstunde geht’s mit dem Qualifying los. Hier gibt es alle TV-Infos.

14.08 Uhr: Von Norris bis zum Letztplatzierten beträgt der Abstand nach dem 3. Training übrigens keine Sekunde! Das gab es in der Königsklasse wohl vorher noch nie und könnte gleich im Qualifying um 16 Uhr richtig spannend werden.

13.32 Uhr: Im letzten Training zeigen die beiden McLaren dann doch, wie schnell sie sind. Norris fährt die schnellste Runde. Doch Leclerc ist nur knapp dahinter und lässt Ferrari weiter auf einen Hammer an diesem Wochenende träumen. Piastri steht vor Verstappen auf Rang vier. Hamilton wird nur Siebter.

12.30 Uhr: Jetzt ist das dritte und letzte Training an diesem Wochenende gestartet. Die letzte Möglichkeit für die Piloten und Teams, vor dem Qualifying das Auto optimal vorzubereiten.

11.40 Uhr: Nächste Fahrer-Entscheidung in der Formel 1 gefallen! Ein Rennstall hat mit seinem Fahrer verlängert. Hier mehr dazu.

9.28 Uhr: Die Hoffnungen der italienischen Fans liegen bei Ferrari: Gestern konnten Hamilton und Leclerc schon mal für großen Jubel sorgen. Im ersten Training fuhren beide Scuderia-Piloten auf die ersten beiden Plätze. Gibt es tatsächlich die große Überraschung im Heimrennen?

Samstag, 6. September, 9.01 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Quali-Tag! Vorher gibt es um 12.30 Uhr noch das dritte Training. Ab 16 Uhr kämpfen die Piloten dann um die Pole-Position. Bis dahin versorgen wir dich mit allen Infos aus der Formel 1.

22.47 Uhr: Für das restliche Wochenende ist im Übrigen strahlender Sonnenschein angesagt. Auf ein Regenrennen brauchen die Fans in Monza also nicht zu hoffen.

21.11 Uhr: Das Rennen am Sonntag könnte im Kampf um die WM-Krone schon eine kleine Vorentscheidung sein. Nach dem technischen Ausfall von Lando Norris in Zandvoort hat der Brite mittlerweile 34 Punkte Rückstand auf Teamkollege Oscar Piastri. Norris braucht jetzt Rennsiege – und davon jede Menge.

19.44 Uhr: Der heimliche Gewinner des heutigen Freitags heißt definitiv Carlos Sainz. Der Williams-Pilot fuhr in den ersten beiden Sessions jeweils auf Platz drei vor. Sicher darf man das nicht überbewerten, allerdings sollte man auf den Spanier an diesem Wochenende ein Auge haben.

18.11 Uhr: Red-Bull-Berater Helmut Marko zeigt sich nach der jüngsten Session am „Sky“-Mikrofon hochzufrieden mit FP2. Der Österreicher äußert leise Hoffnungen, an diesem Wochenende an der Spitze mitfahren zu können.

18.03 Uhr: Die nächste Session startet dann am morgigen Mittag. Um 12.30 Uhr geht es mit FP3 los, wenig später folgt um 16 Uhr das Qualifying.

18.01 Uhr: Das zweite freie Training ist vorbei. Am Ende bleibt es an der Spitze des Feldes bei der genannten Reihenfolge. Die Ferrari zeigen sich weiter stark, aber auch McLaren meldet sich nun im Geschehen an.

17.50 Uhr: Zehn Minuten sind noch zu fahren. Lando Norris liegt derzeit auf Rang eins, dahinter folgen Charles Leclerc, Carlos Sainz und Oscar Piastri. Lewis Hamilton ist Fünfter.

17.23 Uhr: Da hätte es beinahe gekracht! Alexander Albon kommt während einer schnellen Runde ins Kies und verliert seinen Williams bei hoher Geschwindigkeit fast komplett. Am Ende kann Albon einen Einschlag in der Mauer allerdings vermeiden und unbeschadet weiterfahren.

17.16 Uhr: Die Strecke ist frei, FP2 läuft wieder – nur eben ohne Kimi Antonelli. Noch 43 Minuten sind auf der Uhr.

17.13 Uhr: Antonelli bestätigt damit seine schwache Form. Abgesehen vom jüngsten Grand Prix in Zandvoort zeigte der 19-Jährige zuletzt keine guten Leistungen. Dem Mercedes-Rookie fehlt nun eine wertvolle Trainings-Session.

17.09 Uhr: Rote Flagge! Kimi Antonelli kommt von der Strecke ab und dreht sich innerhalb des Kiesbetts. Der Italiener will im Anschluss weiterfahren, kann sich aber aus dem tiefen Untergrund nicht mehr befreien. Der Youngster muss seinen Mercedes folglich abstellen.

17.00 Uhr: Weiter gehts in Monza, das zweite freie Training ist eröffnet!

16.30 Uhr: Noch eine gute halbe Stunde bis zum Start des zweiten freien Trainings. Ob Lewis Hamilton noch einmal von der Spitze des Feldes grüßen kann?

15.20 Uhr: Die Formel 1 hat soeben eine wichtige Entscheidung offiziell gemacht. Ein Traditions-Kurs bleibt dem Rennkalender langfristig erhalten. Mehr dazu hier.

14.30 Uhr: Das ist mal eine Ansage! Ferrari steht auf den ersten beiden Plätzen. Hamilton fährt die schnellste Runde vor Leclerc und Sainz. Verstappen steht auf Rang vier. Norris ist nur auf Position 6.

14.15 Uhr: Jetzt geht es wieder weiter. Rund 15 Minuten haben die Fahrer noch.

14.08 Uhr: Rote Flagge rund 23 Minuten vor dem Ende! Auf der Strecke liegt nämlich sehr viel Kies. Die Fahrer müssen wieder in die Garage.

13.32 Uhr: Und los geht’s. Die ersten Runden werden gefahren, die Teams wollen die Autos bis zum Sonntag in einem optimalen Zustand haben. Dafür müssen auch die Piloten sorgen.

13.16 Uhr: In weniger als einer Viertelstunde fahren die Piloten zum ersten Mal im Training auf der Strecke. Wer wird einen guten ersten Eindruck hinterlassen?

11.53 Uhr: Was aber bitter für Ferrari sein wird: Lewis Hamilton ist beim Rennen um fünf Plätze nach hinten versetzt worden. Grund dafür ist eine Strafe aus dem Zandvoort-GP vergangene Woche. Mehr dazu gibt es hier.

10.23 Uhr: Pünktlich zum Heimrennen hat Ferrari eine besondere Ankündigung gemacht. Leclerc und Hamilton bekommen für Monza eine Sonderlackierung zu Ehren von Nikki Laudas erstem WM-Titel in der Königsklasse 1975 in Monza. Hier gibt es alle Infos.

Freitag, 5. September, 10.03 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Rennwochenende in Monza. Hier bleibst du immer auf dem Laufenden.