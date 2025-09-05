Formel 1 – Monza-GP im Live-Ticker: Rote Flagge im Training! Star-Pilot enttäuscht wieder

Formel-1-Rennen in Italien sind immer etwas ganz Besonderes – vor allem für Ferrari. Die Scuderia hat dort eine große Anhängerschaft, die es kaum erwarten kann, die beiden Star-Piloten live in Action zu erleben. Charles Leclerc und Lewis Hamilton werden dementsprechend in Monza am meisten gefeiert.

Doch der Fokus richtet sich dabei sehr auf den WM-Kampf zwischen den beiden McLaren-Stars Oscar Piastri und Lando Norris. Wer wird sich beim Formel-1-Wochenende in Monza wichtige Punkte holen und der Weltmeisterkrone ein Stück näher kommen? Neben Ferrari werden auch Mercedes und Red-Bull-Star Max Verstappen alles versuchen, um die „Papaya“-Piloten zu ärgern.

Formel 1 – Monza-GP im Live-Ticker

Wer wird in den freien Trainings überzeugen? Gibt es eine Pole-Überraschung oder schnappen sich wieder die McLaren die ersten beiden Startreihen? Wie wird sich Ferrari im Heimrennen präsentieren? Antworten auf diese Fragen gibt es in unserem Live-Ticker.

Zeitplan des Monza-GP

1. Training: Freitag, 13.30 Uhr

2. Training: Freitag, 17 Uhr

3. Training, Samstag, 12.30 Uhr

Qualifying: Samstag 16 Uhr

Rennen: Sonntag, 15 Uhr

18.11 Uhr: Red-Bull-Berater Helmut Marko zeigt sich nach der jüngsten Session am „Sky“-Mikrofon hochzufrieden mit FP2. Der Österreicher äußert leise Hoffnungen, an diesem Wochenende an der Spitze mitfahren zu können.

18.03 Uhr: Die nächste Session startet dann am morgigen Mittag. Um 12.30 Uhr geht es mit FP3 los, wenig später folgt um 16 Uhr das Qualifying.

18.01 Uhr: Das zweite freie Training ist vorbei. Am Ende bleibt es an der Spitze des Feldes bei der genannten Reihenfolge. Die Ferrari zeigen sich weiter stark, aber auch McLaren meldet sich nun im Geschehen an.

17.50 Uhr: Zehn Minuten sind noch zu fahren. Lando Norris liegt derzeit auf Rang eins, dahinter folgen Charles Leclerc, Carlos Sainz und Oscar Piastri. Lewis Hamilton ist Fünfter.

17.23 Uhr: Da hätte es beinahe gekracht! Alexander Albon kommt während einer schnellen Runde ins Kies und verliert seinen Williams bei hoher Geschwindigkeit fast komplett. Am Ende kann Albon einen Einschlag in der Mauer allerdings vermeiden und unbeschadet weiterfahren.

17.16 Uhr: Die Strecke ist frei, FP2 läuft wieder – nur eben ohne Kimi Antonelli. Noch 43 Minuten sind auf der Uhr.

17.13 Uhr: Antonelli bestätigt damit seine schwache Form. Abgesehen vom jüngsten Grand Prix in Zandvoort zeigte der 19-Jährige zuletzt keine guten Leistungen. Dem Mercedes-Rookie fehlt nun eine wertvolle Trainings-Session.

17.09 Uhr: Rote Flagge! Kimi Antonelli kommt von der Strecke ab und dreht sich innerhalb des Kiesbetts. Der Italiener will im Anschluss weiterfahren, kann sich aber aus dem tiefen Untergrund nicht mehr befreien. Der Youngster muss seinen Mercedes folglich abstellen.

17.00 Uhr: Weiter gehts in Monza, das zweite freie Training ist eröffnet!

16.30 Uhr: Noch eine gute halbe Stunde bis zum Start des zweiten freien Trainings. Ob Lewis Hamilton noch einmal von der Spitze des Feldes grüßen kann?

15.20 Uhr: Die Formel 1 hat soeben eine wichtige Entscheidung offiziell gemacht. Ein Traditions-Kurs bleibt dem Rennkalender langfristig erhalten. Mehr dazu hier.

14.57 Uhr: Das nennt man mal einen gelungenen Start in das Heim-Wochenende! Im ersten freien Training dominiert die Scuderia, Lewis Hamilton liefert die Bestzeit vor Charles Leclerc. Ex-Ferrari-Pilot Carlos Sainz fährt auf die Drei! In knapp zwei Stunden beginnt dann das zweite freie Training.

Für Mercedes-Star George Russell hingegen läuft es noch nicht rosig, seine Session endete mit einem Defekt.

14.30 Uhr: Das ist mal eine Ansage! Ferrari steht auf den ersten beiden Plätzen. Hamilton fährt die schnellste Runde vor Leclerc und Sainz. Verstappen steht auf Rang vier. Norris ist nur auf Position 6.

14.15 Uhr: Jetzt geht es wieder weiter. Rund 15 Minuten haben die Fahrer noch.

14.08 Uhr: Rote Flagge rund 23 Minuten vor dem Ende! Auf der Strecke liegt nämlich sehr viel Kies. Die Fahrer müssen wieder in die Garage.

13.32 Uhr: Und los geht’s. Die ersten Runden werden gefahren, die Teams wollen die Autos bis zum Sonntag in einem optimalen Zustand haben. Dafür müssen auch die Piloten sorgen.

13.16 Uhr: In weniger als einer Viertelstunde fahren die Piloten zum ersten Mal im Training auf der Strecke. Wer wird einen guten ersten Eindruck hinterlassen?

11.53 Uhr: Was aber bitter für Ferrari sein wird: Lewis Hamilton ist beim Rennen um fünf Plätze nach hinten versetzt worden. Grund dafür ist eine Strafe aus dem Zandvoort-GP vergangene Woche. Mehr dazu gibt es hier.

10.23 Uhr: Pünktlich zum Heimrennen hat Ferrari eine besondere Ankündigung gemacht. Leclerc und Hamilton bekommen für Monza eine Sonderlackierung zu Ehren von Nikki Laudas erstem WM-Titel in der Königsklasse 1975 in Monza. Hier gibt es alle Infos.

Freitag, 5. September, 10.03 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Rennwochenende in Monza. Hier bleibst du immer auf dem Laufenden.