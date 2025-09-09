Formel 1: Teamkollege macht es schon wieder! Hülkenberg völlig verzweifelt

Die Enttäuschung war ihm anzumerken! Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg schafft es auch in Monza nicht, bis in den letzten Lauf der Qualifikation vorzudringen – ganz im Gegensatz zu seinem Teamkollegen. Während Hülkenberg angefressen Interviews gibt, kämpft Gabriel Bortoleto erneut um einen guten Startplatz in der Top-10.

Es ist bereits das sechste Mal in Serie, dass Rookie Bortoleto seinen erfahrenen Teamkollegen in der Quali kalt stellt. Und während die Formel 1 über den Brasilianer staunt, ist Hülkenberg einfach nur sprachlos.

Formel 1: „Warum bin ich jetzt hier?“

16. Versuch und wieder gescheitert. Bis zur letzten Saison galt Hülkenberg eigentlich als äußerst zuverlässiger Quali-Fahrer. Doch in diesem Jahr ist der Wurm. Nicht ein Start innerhalb der Top-10 konnte er sich bisher erkämpfen, spätestens nach Q2 war immer Schluss. So auch in Monza, als er als Zwölfter ausschied.

Dabei hatte er in manchem Sektor hier und da immer mal wieder die schnellste Zeit hingelegt, wie „Sky“-Frau Sandra Baumgartner im Interview bemerkt. „Ach wirklich?“, entgegnete der einzige deutsche Formel-1-Pilot ihr verdutzt. „Warum bin ich dann jetzt hier?“, fragte er mit Blick auf die zehn verbliebenen Piloten, die um die Pole-Position kämpften.

Er sei einfach sprachlos. Die erste Runde in Q2 habe er verhauen. Und mit dann nur noch einem Versuch in den letzten Abschnitt einzuziehen sei einfach schwierig, so Hülkenberg (mehr zu seiner Situation liest du hier).

Bortoleto schlägt Hülkenberg

Anders Gabriel Bortoleto, der in seinem ersten Jahr in der Königsklasse immer besser wird. In Monza (alles zum Rennwochenende findest du hier) darf er von Platz Sieben starten. Für den Brasilianer ist es der vierte Q3-Einzug in den letzten sechs Rennen, in denen er Hülkenberg jeweils schlug. Das teaminterne Quali-Duell steht damit bei 10:6 zugunsten Bortoletos. Ein Desaster für einen Veteranen wie Hülkenberg.

Allerdings: In Sachen Rennduell sieht es anders aus – noch. Hier drehte Hülkenberg schon mehrmals den Spieß um, kam bisher neunmal vor seinem Kollegen ins Ziel, gekrönt natürlich vom Podium in Silverstone. Und dennoch ist das größte Manko Hülkenbergs in dieser Formel-1-Saison klar erkennbar – und der Deutsche verzweifelt daran zusehends.