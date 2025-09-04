Formel 1: Hamilton-Beben in Monza? „Geduld ist zu Ende!“

Der Hype war groß, die Erwartungen noch größer – doch bislang ist die Zeit von Lewis Hamilton bei Ferrari nicht mehr als eine riesige Enttäuschung. Der Rekord-Weltmeister der Formel 1 kommt im roten Renner überhaupt nicht zurecht, ist am Boden zerstört.

Nun steht das Ferrari-Heimrennen in Monza an – und das erhöht den Druck auf Hamilton noch einmal immens. Ein weiteres Fiasko wie zuletzt in Zandvoort könnte für den Mega-Knall sorgen. Auch Sky-Experte Ralf Schumacher weiß: „Die Geduld ist zu Ende!“ Schmeißt der Superstar die Brocken hin?

Hamilton-Knall in der Formel 1?

So desaströs es in Ungarn lief, so jämmerlich ging es für Hamilton nach der Sommerpause in den Niederlanden weiter. Ein selbstverschuldeter Unfall beendete sein Rennen schon nach 24 Runden. Eine Strafe wegen Missachtung einer Gelben Flagge wirft ihn auch für Monza zurück (hier mehr dazu). Beim Ferrari-Heimrennen vor zehntausenden Tifosi steht der Brite nun mächtig unter Druck. Ein Erfolgserlebnis muss her. Oder zumindest ein Silberstreif am Horizont.

Sonst was? Teamchef Frederic Vasseur hatte nach Ungarn noch ein Treuebekenntnis für seinen Superstar geliefert. Doch man wird das Gefühl nicht los, dass Hamilton so entnervt und frustriert ist, dass er kurz davorsteht, selbst die Reißleine zu ziehen und das Lenkrad hinzuschmeißen.

Schmeißt der Superstar die Brocken hin?

Eine weitere Enttäuschung in Monza könnte das Fass zum Überlaufen bringen. Dort wurde er zwar trotz aller Enttäuschungen frenetisch empfangen – doch längst brodelt es auch bei den ungeduldigen Scuderia-Fans. „Die Geduld ist zu Ende“, sagt auch Ralf Schumacher im Sky-Podcast „Backstage Boxengasse“. „Ein Unfall wie am Sonntag darf einem siebenfachen Weltmeister nicht passieren.“

„Auf Dauer wird es so nicht funktionieren“, sagt der Ex-Pilot knallhart. Für mehrere Jahre hatte sich Lewis Hamilton an Ferrari gebunden. Ein vorzeitiges Karriereende ist aber längst nicht mehr auszuschließen.