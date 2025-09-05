Formel 1 – Monza-GP im Live-Ticker: Für Heimrennen – Ferrari mit Hammer-Ankündigung

Formel-1-Rennen in Italien sind immer etwas ganz Besonderes – vor allem für Ferrari. Die Scuderia hat dort eine große Anhängerschaft, die es kaum erwarten kann, die beiden Star-Piloten live in Action zu erleben. Charles Leclerc und Lewis Hamilton werden dementsprechend in Monza am meisten gefeiert.

Doch der Fokus richtet sich dabei sehr auf den WM-Kampf zwischen den beiden McLaren-Stars Oscar Piastri und Lando Norris. Wer wird sich beim Formel-1-Wochenende in Monza wichtige Punkte holen und der Weltmeisterkrone ein Stück näher kommen? Neben Ferrari werden auch Mercedes und Red-Bull-Star Max Verstappen alles versuchen, um die „Papaya“-Piloten zu ärgern.

Formel 1 – Monza-GP im Live-Ticker

Wer wird in den freien Trainings überzeugen? Gibt es eine Pole-Überraschung oder schnappen sich wieder die McLaren die ersten beiden Startreihen? Wie wird sich Ferrari im Heimrennen präsentieren? Antworten auf diese Fragen gibt es in unserem Live-Ticker.

Zeitplan des Monza-GP

1. Training: Freitag, 13.30 Uhr

2. Training: Freitag, 17 Uhr

3. Training, Samstag, 12.30 Uhr

Qualifying: Samstag 16 Uhr

Rennen: Sonntag, 15 Uhr

13.16 Uhr: In weniger als einer Viertelstunde fahren die Piloten zum ersten Mal im Training auf der Strecke. Wer wird einen guten ersten Eindruck hinterlassen?

11.53 Uhr: Was aber bitter für Ferrari sein wird: Lewis Hamilton ist beim Rennen um fünf Plätze nach hinten versetzt worden. Grund dafür ist eine Strafe aus dem Zandvoort-GP vergangene Woche. Mehr dazu gibt es hier.

Mehr Nachrichten für dich:

10.23 Uhr: Pünktlich zum Heimrennen hat Ferrari eine besondere Ankündigung gemacht. Leclerc und Hamilton bekommen für Monza eine Sonderlackierung zu Ehren von Nikki Laudas erstem WM-Titel in der Königsklasse 1975 in Monza. Hier gibt es alle Infos.

Freitag, 5. September, 10.03 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Rennwochenende in Monza. Hier bleibst du immer auf dem Laufenden.