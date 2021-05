Formel 1 – Monaco-GP: Schumacher-Crash! Training abgebrochen

Formel 1: Mick Schumacher crasht in Monaco beim Training in die Bande.

Das nächste Rennen in der Formel 1 steht vor der Tür. Am Wochenende geht es beim ehrwürdigen Monaco-GP um Punkte in der Königsklasse des Motorsports. Endlich wieder! Im vergangenen Jahr war dieser wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Vor allem für den viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel dürfte es bei dem Rennen an der französischen Mittelmeerküste darum gehen, endlich mit seinem Aston Martin in die Punkte zu fahren.

Formel 1 – Monaco-GP im Live-Ticker!

Gelingt Sebastian Vettel dies? Kann Mick Schumacher sein positives Auftreten fortführen und wie geht es im Kampf um den WM-Titel weiter?

Alle Fragen und Antworten rund um den Monaco-GP in der Formel 1 bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Zeitplan des Monaco-GP

1. Freies Training, Donnerstag 11.30 Uhr

2. Freies Training, Donnerstag 15 Uhr

3. Freies Training, Samstag 12 Uhr

Qualifying, Samstag 15 Uhr

Rennen, Sonntag 15 Uhr

16.03 Uhr: Das 2. Training muss wenige Minuten vorher abgebrochen werden, Mick Schumacher hat die Kontrolle über das Auto verloren und ist gegen eine Bande gekracht. Der hintere rechte Reifen war platt, Schumi Jr. musste sein Auto abstellen. Die Session wurde in folge dessen kurz vor Schluss abgebrochen.

Schumacher pulled into the slip road next to the Nouvelle Chicane#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/woqMoBAXZh — Formula 1 (@F1) May 20, 2021

13.05 Uhr: Sergio Pérez gewinnt das 1. Training. Hinter ihm Carlos Sainz und Max Verstappen. Sebastian Vettel wird achter. Schumacher 18, hinter Teamkollege Mazepin.

12.20 Uhr: Noch rund 13 Minuten bleibt den Fahrern in diesem ersten Training. Max Verstappen mit einer neuen Bestzeit: 1:12.648.

11.58 Uhr: Gelbe Flaggen wehen. Fernando Alonso berührt in der letzten Runde die Mauer und beschädigt seinen Frontflügel.

11.35 Uhr: Besonders auffällig heute: Es gibt eine Sonderlackierung bei McLaren. Anlässlich des Grand Prix von Monaco fährt Rennstall McLaren in einer ganz besondere Lackierung. In Monte Carlo wird in einer einmaligen Retro-Lackierung aus blau und orange gefahren. Den Farben von Sponsor Gulf Oil.

11.30 Uhr: Los geht's!

11.29 Uhr: In wenigen Augenblicken geht es im sonnigen Monte Carlo los.

10.40 Uhr: Aston Martin, das Formel-1-Team von Sebastian Vettel, hat einen Neuzugang verpflichtet. Um wen es sich handelt, liest du hier.

07.29 Uhr: Los geht es heute um 11.30 Uhr!

07.21 Uhr: Wichtiger Unterschied zu anderen Rennen im Kalender: Der erste Trainingstag in Monaco steht nicht wie üblich am Freitag, sondern bereits am Donnerstag an. Der Freitag ist dafür frei.

07.11 Uhr: Nachdem der Grand Prix im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, kehrt die Formel 1 an diesem Wochenende nach Monte-Carlo zurück. Allerdings ohne die übliche Atmosphäre. Im Fürstentum ist nur eine begrenzte Anzahl an Zuschauern erlaubt. Maximal 7.500 Zuschauer sind beim Grand Prix von Monaco am 23. Mai erlaubt.

07.05 Uhr: Auch an diesem Rennwochenende dürften sich die drei Kernfragen des Wochenendes, denen der Vorwoche ähneln:

Kann Sebastian Vettel endlich in die Punkte fahren?

Bestätigt Mick Schumacher seine starke Leistung?

Red Bull oder Mercedes: Wer ist in Monaco vorne?

06.44 Uhr: In Spanien konnte Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes mal wieder gewinnen. Den gesamten Grand Prix findest du hier noch Mal zum Nachlesen.

Donnerstag, 20. Mai, 06.09 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Moncao!