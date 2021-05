Formel 1 – Monaco-GP: Bittere Pille für Mick Schumacher! Kann Vettel DIESE Vorgabe erfüllen?

Monte Carlo. Das nächste Rennen in der Formel 1 steht vor der Tür. Am Wochenende geht es beim ehrwürdigen Monaco-GP um Punkte in der Königsklasse des Motorsports. Endlich wieder! Im vergangenen Jahr war dieser wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Vor allem für den viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel dürfte es bei dem Rennen an der französischen Mittelmeerküste darum gehen, endlich mit seinem Aston Martin in die Punkte zu fahren.

Formel 1 – Monaco-GP im Live-Ticker!

Gelingt Sebastian Vettel dies? Kann Mick Schumacher sein positives Auftreten fortführen und wie geht es im Kampf um den WM-Titel weiter?

Alle Fragen und Antworten rund um den Monaco-GP in der Formel 1 bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Zeitplan des Monaco-GP

1. Freies Training, Donnerstag 11.30 Uhr

2. Freies Training, Donnerstag 15 Uhr

3. Freies Training, Samstag 12 Uhr

Qualifying, Samstag 15 Uhr

Rennen, Sonntag 15 Uhr

Startaufstellung des Monaco-GP

16. Tsunoda

17. Alonso

18. Latifi

19. Mazepin

20. Schumacher

15.20 Uhr: Q1 ist vorbei, raus sind Mazepin, Tsunoda, Alonso und Latifi. Das war eine ganz enge Kiste für Sebastian Vettel. Der 33-Jährige musste mächtig zittern. Auf Platz 15 rückt er vor in Q2.

15.01 Uhr: Los geht's mit Q1!

14.29 Uhr: Sebastian Vettel ist damit die einzige deutsche Hoffnung im Qualifying von Monaco. Seine Vorgabe vom Boss: Top ten! In den Trainings konnte er das in allen drei Sessions erreichen.

13.54 Uhr: Sky-Reporterin Sandra Baumgartner berichtet aus Monaco: Mick Schumacher kann im Qualifying nicht an den Start gehen. Damit startet er am Sonntag von Position 20.

13.12 Uhr: Das Ergebnis des 3. Freien Trainings:

12.58 Uhr: Bittere Nachrichten für Mick Schumacher! Der 22-Jährige hatte einen heftigen Crash, sein Auto ist ziemlich demoliert. Ob die Haas-Mechaniker das Auto bis zur Quali um 15 Uhr wieder fit kriegen, ist fraglich. Die gute Nachricht: Mick Schumacher hat sich bei dem Unfall nicht verletzt.

🚩 RED FLAG 🚩



Mick Schumacher has a big crash, but he is safely out of the car #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/KH5sG35jLR — Formula 1 (@F1) May 22, 2021

12.42 Uhr: Ferrari dominiert bis jetzt das dritte Freie Training, der Scuderia scheint der Kurs in Monaco zu liegen. Sie könnten Red Bull und Mercedes in die Suppe spucken. Gerade gab es den ersten schlimmeren Unfall. Latifi im Williams ist in die Bande gekracht, die Session ist unterbrochen.

11.56 Uhr: In wenigen Minuten heulen die Motoren zum ersten Mal auf. Für die Teams zählt es im letzten Training vor dem Qualifying die optimale Abstimmung des Autos zu finden.

Samstag, 10.31 Uhr: Hallo und herzlich willkommen am Qualifying-Day! Heute geht es für Sebastian Vettel und Co. um eine gute Ausgangsposition für das morgige Rennen. In Monaco ist der Startplatz besonders wichtig, denn überholen ist auf dem engen Stadtkurs kaum möglich.

21.07 Uhr: Für Aston Martin und Sebastian Vettel gibt es am Samstag nur ein Ziel: Q3. Szafnauer erklärt: "Hoffentlich können wir aber am vorderen Ende sein. Idealerweise halten wir unsere Form und bekommen alles zusammen."

20.51 Uhr: Morgen ab 12 Uhr laufen die Reifen wieder heiß in Monaco. Dann startet das 3. Freie Training. Drei Stunden später geht es dann um die Startposition.

18.07 Uhr: Der Freitag findet traditionell ohne eine Fahrt der Formel 1 statt. Dafür waren heute Lirim Zendeli und David Beckmann in der Formel 2 im Einsatz. Für die deutschen Fahrer gab es keine Punkte, Zhou sicherte sich den Sieg.

9.15 Uhr: Bei Haas scheinen sich die bösen Befürchtungen von Teamchef Steiner zu bestätigen. Schon vor dem Wochenende hatte der Sorgen geäußert, das schwer zu fahrende Auto könnte in Monaco womöglich schwierig auf der Stecke zu halten sein und in der Mauer enden. Genauso geschah es im FP2 mit Schumachers Wagen. Die Aussagen von Steiner kannst du hier nachlesen >>

Samstag, 8.01 Uhr: Guten Morgen am Freitag. Sessions stehen heute nicht an, frei haben die Fahrer aber auch nicht, wie McLaren-Pilot Daniel Ricciardo verrät: „Normalerweise ist ein solcher Freitag hier vollgestopft mit Terminen, wir verbringen den ganzen Tag an der Strecke, um Marketing-Auftritte und Autogrammstunden zu absolvieren.“ Dazu wird natürlich weiter fleißig gebüffelt und optimiert.

16.03 Uhr: Das 2. Training muss wenige Minuten vorher abgebrochen werden, Mick Schumacher hat die Kontrolle über das Auto verloren und ist gegen eine Bande gekracht. Der hintere rechte Reifen war platt, Schumi Jr. musste sein Auto abstellen. Die Session wurde in folge dessen kurz vor Schluss abgebrochen.

Schumacher pulled into the slip road next to the Nouvelle Chicane#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/woqMoBAXZh — Formula 1 (@F1) May 20, 2021

13.05 Uhr: Sergio Pérez gewinnt das 1. Training. Hinter ihm Carlos Sainz und Max Verstappen. Sebastian Vettel wird achter. Schumacher 18, hinter Teamkollege Mazepin.

12.20 Uhr: Noch rund 13 Minuten bleibt den Fahrern in diesem ersten Training. Max Verstappen mit einer neuen Bestzeit: 1:12.648.

11.58 Uhr: Gelbe Flaggen wehen. Fernando Alonso berührt in der letzten Runde die Mauer und beschädigt seinen Frontflügel.

11.35 Uhr: Besonders auffällig heute: Es gibt eine Sonderlackierung bei McLaren. Anlässlich des Grand Prix von Monaco fährt Rennstall McLaren in einer ganz besondere Lackierung. In Monte Carlo wird in einer einmaligen Retro-Lackierung aus blau und orange gefahren. Den Farben von Sponsor Gulf Oil.

11.30 Uhr: Los geht's!

11.29 Uhr: In wenigen Augenblicken geht es im sonnigen Monte Carlo los.

10.40 Uhr: Aston Martin, das Formel-1-Team von Sebastian Vettel, hat einen Neuzugang verpflichtet. Um wen es sich handelt, liest du hier.

07.29 Uhr: Los geht es heute um 11.30 Uhr!

07.21 Uhr: Wichtiger Unterschied zu anderen Rennen im Kalender: Der erste Trainingstag in Monaco steht nicht wie üblich am Freitag, sondern bereits am Donnerstag an. Der Freitag ist dafür frei.

07.11 Uhr: Nachdem der Grand Prix im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, kehrt die Formel 1 an diesem Wochenende nach Monte-Carlo zurück. Allerdings ohne die übliche Atmosphäre. Im Fürstentum ist nur eine begrenzte Anzahl an Zuschauern erlaubt. Maximal 7.500 Zuschauer sind beim Grand Prix von Monaco am 23. Mai erlaubt.

07.05 Uhr: Auch an diesem Rennwochenende dürften sich die drei Kernfragen des Wochenendes, denen der Vorwoche ähneln:

Kann Sebastian Vettel endlich in die Punkte fahren?

Bestätigt Mick Schumacher seine starke Leistung?

Red Bull oder Mercedes: Wer ist in Monaco vorne?

06.44 Uhr: In Spanien konnte Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes mal wieder gewinnen. Den gesamten Grand Prix findest du hier noch Mal zum Nachlesen.

Donnerstag, 20. Mai, 06.09 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Monaco!