Formel 1: Mick Schumacher von Zukunfts-Idee angetan – „Auf jeden Fall“

Die Chancen schwinden mit jedem Tag. Nur zu gerne würde sich Mick Schumacher wieder in ein Formel-1-Cockpit zwängen. Ob dies in naher Zukunft geschieht, liegt allerdings nicht in seiner Hand. Lediglich Sauber muss noch einen Platz besetzten.

Von der Idee, beim künftigen Audi-Team zu fahren, ist Mick Schumacher (hier mehr zu ihm lesen) durchaus angetan. Allerdings gibt es an der Sache einen nicht unbeträchtlichen Haken: Fahrwünsche sind nicht das, was Entscheidungen in der Formel 1 beeinflusst.

Formel 1: Traum vom deutschen Duo

Beinahe alle Plätze sind für die kommende Saison vergeben, nur Sauber macht noch ein Geheimnis darauf, wer an der Seite von Nico Hülkenberg um Punkte kämpfen wird. Der Deutsche kommt von Haas und soll seine starken Leistungen beim Team aus Hinwil bestätigen.

Besonders interessant ist Sauber natürlich, weil ab 2026 Audi das Ruder übernimmt und damit auch der Erfolg zurückkehren soll. Würde sich Audi für Mick Schumacher als zweiten Fahrer entscheiden, hätte man gleich zwei deutsche Gesichter als Zugpferd im Team.

Vom Gedanken einer Art deutschen Nationalmannschaft in der Formel 1 ist auch Schumacher angetan. „Auf jeden Fall. Auf jeden Fall“ antwortete er auf eine Nachfrage der „Bild“, ob diese Konstellation nicht eine „charmante Idee“ sei.

Bitter für Schumacher: Chancen schrumpfen

Doch die Chancen, dass es dazu kommt, schrumpfen immer weiter. Längst soll der 25-Jährige nicht mehr zu den Top-Kandidaten gehören. Stattdessen könnte Valtteri Bottas völlig überraschend noch ein weiteres Jahr im Auto bleiben.

Der Finne hat, wie auch sein Noch-Kollege Zhou Guanyu, noch keinen einzigen Punkt geholt. Sauber ist als einziger Rennstall ohne Zähler und damit hoffnungsloses Schlusslicht. Dass ein Fahrer seinen Sitz nach so einer Katastrophen-Saison behält, wäre eine dicke Überraschung.

Und trotzdem muss sich Mick Schumacher wohl damit abfinden, es wieder nicht zurück in die Formel 1 schafft. Die Tür für das Comeback schließt sich immer weiter – auch wenn nicht nur er, sondern auch die Fans ein deutsches Duo sehr gerne sehen würden.