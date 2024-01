Formel 1: Mick Schumacher zu AlphaTauri? Teamchef redet Klartext

Mick Schumacher hat den Traum von der Formel 1 noch längst nicht aufgegeben. Der 24-Jährige will unbedingt zurück in die Königsklasse, muss aber 2024 das zweite Jahr in Folge zuschauen. Schumi Jr. hat kein Cockpit.

Ein Team, was immer wieder im Gespräch ist, ist AlphaTauri. Das Schwester-Team von Red Bull bildet junge Fahrer aus, gibt ihnen eine Chance in der Formel 1 – auch Mick Schumacher? Der neue Boss von AlphaTauri spricht jetzt Klartext.

Formel 1: Mick Schumacher zu AlphaTauri?

Als Ersatzfahrer von Mercedes ist Mick Schumacher aktuell immer noch jedes Wochenende in der Formel 1 hautnah dabei. Im Auto sitzt der 24-Jährige aber nicht mehr. Nur zu gerne würde er schon bald den Simulator gegen das echte Cockpit tauschen.

2024 wird Schumi Jr. aber erneut nur auf der Ersatzbank sitzen und gleichzeitig in der Langstreckenserie WEC für Alpine an den Start gehen. Er will sich so für ein festes Cockpit in der Formel 1 empfehlen. Schließlich laufen 2024 einige Verträge aus.

Immer wieder wird Mick Schumacher auch mit AlphaTauri in Verbindung gebracht. Peter Bayer, neuer CEO von AlphaTauri, erklärte jetzt in einem Interview mit dem „Motorsport Magazin“: „Ich glaube, Mick ist derzeit in einer nicht einfachen Situation, weil diese Entscheidungen sehr schnell getroffen werden. Jeder Fahrer wird einem gewissen Plan zugeordnet. Mick war zuerst ein Ferrari-Fahrer, jetzt ist er auf dem Papier ein Mercedes-Fahrer. Diese Dynamik muss man sich auch immer vor Augen halten.“

„Wissen tut man es nie“

Große Hoffnungen auf einen Platz bei AlphaTauri macht er Schumi Jr. nicht. „Wir haben aktuell einen großen Pool an jungen Talenten, die wir beobachten. Liam Lawson ist auch hier, arbeitet mit und versucht, die Prozesse zu verstehen. Ich denke, dass unser Schwerpunkt sicher auf unserem eigenen Talente-Pool liegt, aber wissen tut man es nie in diesem Sport“, so Bayer.

Aktuell sitzen Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda bei AlphaTauri im Cockpit. Nachwuchsfahrer Liam Lawson scharrt aber schon mit den Hufen, überzeugte als Ricciardo verletzungsbedingt ausfiel.