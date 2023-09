Formel 1: Wechselgerüchte um Mick Schumacher! Zukunft endlich geklärt?

„Leider muss ich sagen, gibt es einen Plan B“, erklärte Mick Schumacher Anfang September. Verraten, worum es sich dabei handelt, wollte er da aber noch nicht. Jetzt scheint sich der „Plan B“ zu konkretisieren. Wenn es mit der Formel 1 nicht klappen sollte, zieht es ihn wohl in eine andere Rennserie.

Mick Schumacher könnte 2024 in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) für den Rennstall Alpine an den Start gehen. Komplett der Formel 1 den Rücken zu kehren, will er aber wohl nicht.

Formel 1: Mick Schumacher vor Wechsel in die WEC?

Wie das Fachmagazin „Motorsport aktuell“ berichtet, ist Mick Schumacher ein Kandidat für das WEC-Programm von Alpine. Das Alpine-Management um Sportchef Bruno Famin soll demnach sogar schon Kontakt zu Mick Schumacher aufgenommen haben.

Mick Schumacher sagte dazu gegenüber dem Portal „Motorsport-total.com“: „Gerüchte gibt’s immer“, und betonte: „Manchmal gibt’s Dinge, die man erst evaluieren und verstehen muss. Mehr möchte ich dazu im Moment nicht sagen.“

In der Formel 1 gehen ihm die Optionen aus. Einzige Möglichkeit bleibt aktuell noch das Cockpit bei Williams. Logan Sargeant steht dort auf der Kippe. Ob der Rennstall mit ihm verlängert, steht noch nicht fest. Mick Schumacher wäre einer der Top-Kandidaten auf das Cockpit – wenn Sargeant gehen muss.

„Keine einfache Zeit für mich“

Nach einem Jahr ohne Rennen will Schumi Jr. nächstes Jahr unbedingt wieder auf die Rennstrecke zurückkehren. „Dieses Jahr habe ich die Entscheidung getroffen, keine Rennen zu fahren, weil ich mich zu 100 Prozent auf das Thema Formel 1 fokussieren wollte. Aber ja, ich denke schon, dass ich nächstes Jahr idealerweise wieder Rennen fahren werde“, so der 24-Jährige.

Mit der Formel 1 hat er aber noch lange nicht abgeschlossen. „Ich glaube nicht, dass ich das Kapitel Formel 1 bald schließen muss. Es hat schon Situationen gegeben, da sind Fahrer nach drei, vier Jahren zurückgekehrt. Jetzt gerade ist mental keine einfache Zeit für mich. Aber es geht drum, weiter zu kämpfen und es wirklich zu probieren. Das versuche ich jetzt“, betont Schumacher.