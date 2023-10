Mick Schumacher: Offiziell! Formel-1-Hoffnung steigt wieder ins Auto

Was sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet hatte, ist jetzt auch endlich offiziell: Formel-1-Hoffnung Mick Schumacher wird einen Test im Le-Mans-Wagen des französischen Rennstalls Alpine absolvieren – und das auch schon am Dienstag (17. Oktober).

„Ich denke, es wäre eine gute Gelegenheit für beide Seiten, aber im Moment sind es nur Gespräche, und hoffentlich werden wir bald einen Test organisieren“, sagte Alpines Formel-1-Teamchef Bruno Famin schon im September – jetzt ist es offenbar so weit. Mick Schumacher steigt wieder ins Auto.

Mick Schumacher testet für Alpine

Gegenüber dem Portal „motorsport-magazin.com“ bestätigte Alpine, dass Mick Schumacher am Dienstag (17. Oktober) in Jerez im Süden Spaniens auf dem Circuito de Jerez einen Test mit dem WEC Prototypen A424 des französischen Rennstalls absolvieren wird.

Mick Schumacher führt mit Alpine Gespräche über ein mögliches Engagement im Langstreckenprogramm der Rennserie. Das bestätigte Bruno Famin am Rande des Großen Preis von Japan Ende September. Schumi Jr. befindet sich aktuell auf der Suche nach einer Lösung für 2024, will unbedingt wieder Rennen fahren. Alpine gilt als mögliches Ziel.

Zukunft von Schumacher weiter ungewiss

Die Hoffnungen auf ein festes Cockpit in der Formel 1 sind inzwischen verschwindend gering. Lediglich Logan Sargeant bei Williams ist für 2024 noch nicht bestätigt, aber selbst dort gilt Mick Schumacher nicht als der Top-Favorit.

Wie sich ein möglicher Wechsel zu Alpine auf seine Formel-1-Karriere auswirkt, ist aktuell noch nicht abzusehen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff betonte aber bereits, dass er den 24-Jährigen, sofern möglich, gerne weiter als Ersatzfahrer beschäftigen würde. Dies hängt aber im Falle eines Engagements von Alpine ab.