Formel 1: Ende ist in Sicht – muss Mick Schumacher sich jetzt beeilen?

2021 feierte Mick Schumacher sein Debüt in der Formel 1. Er wählte dabei die Startnummer 47 – und das aus einigen emotionalen Gründen. Seit seinem Aus in der Königsklasse des Motorsports durfte seine Nummer nicht mehr vergeben werden.

Das wird sich allerdings schon bald ändern. Mick Schumacher verliert sein Recht auf die Startnummer 47, wenn er nicht 2025 in die Formel 1 zurückkehrt. Muss er sich jetzt mit seinem Comeback beeilen?

Formel 1: Mick Schumacher droht seine Startnummer zu verlieren

Bei seinem Debüt in der Formel 1 wählte Mick Schumacher die Startnummer 47. Der 24-Jährige erklärte damals: „Meine Lieblingszahl ist die 4. Ich kann mich in allem wiederfinden, wofür sie steht – Verantwortung, Wissbegierde, Entschlossenheit. Die 7 steht für meinen Vater. Es ist die Zahl, die er immer wählte; nicht zuletzt auch, weil es die Anzahl seiner WM-Titel ist. Die 4 und die 7 zusammengenommen ergibt eine Einheit aus oder eine Verbindung zwischen uns beiden. Und dass die Geburtstage unserer Familie zusammen gezählt die 47 ergeben, fühlt sich für mich wie eine Bestätigung dieser Wahl an.“

Aber das ist noch nicht alles, wie Schumi Jr. damals verriet: „Zum ersten Mal hatte ich die 47 übrigens in Fiorano auf dem Auto, dem Ferrari von 2018; beim F1 Test vor meinem ersten FP1. Schon gleich danach haben Fans in den Kommentaren auf social media spekuliert, warum diese Nummer gewählt wurde; und ihre Erklärung fand ich ebenfalls richtig gut und übernehme sie gerne: sie sagten, man solle das wie „For (anstatt four) 7“ lesen, und die «7» stünde für Michael, was ja stimmt. Die 47 würde also «Für Michael» bedeuten.“

Verliert Schumi Jr. seine 47?

Die Startnummer 47 hat für Mick Schumacher also einen hohen emotionalen Wert. Das Problem ist bloß, dass seine „Reservierung“ auf die Nummer schon bald abläuft. Zwei Jahre lang werden die Startnummern nach dem letzten Rennen für die Fahrer reserviert. Heißt: Bis Ende 2024 gehört die Nummer 47 noch Schumi Jr.

Ab 2025 könnte offiziell ein anderer Fahrer sich die Startnummer von Schumacher schnappen, außer der 24-Jährige kehrt 2025 selbst in die Formel 1 zurück. Aber selbst wenn Schumi Jr. 2025 nicht im Cockpit sitzt, würde es wohl kaum ein Fahrer wagen, ihm diese emotionale Nummer wegzuschnappen.