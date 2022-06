Formel 1: Fans freuen sich – Mick Schumacher und Sebastian Vettel bald in einem Team zu sehen

Er ist aktuell die größte deutsche Motorsport-Hoffnung: Mick Schumacher. Der Sohn des siebenmaligen Formel 1-Weltmeisters und Ferrari-Legende Michael Schumacher. Mick feiert 2021 sein Debüt in der Formel 1. Doch wie gelang ihm der Sprung in die Königsklasse? Wir blicken für dich auf seine bisherige Karriere.

In der Formel 1 begegnen sich Mick Schumacher (21) und Sebastian Vettel (34) immer wieder auf der Strecke und kommen sich manchmal sogar zu nah.

Doch jetzt sind die beiden Piloten auch Abseits der Formel 1 zu sehen und das sogar in einem Team.

Formel 1: Mick Schumacher mit großer Verkündung

Die aktuelle Saison läuft sowohl für Mick Schumacher als auch für Sebastian Vettel eher ernüchternd. Während Vettel immerhin einige Punkte holen konnte, sieht es bei Mick noch düster aus. Der Deutsche wartet immer noch auf seine ersten Punkte in der Motorsport-Königsklasse.

Da könnte ein bisschen Ablenkung ganz gut tun. Das ist dann am 24. August beim „Champions for Charity“-Fußballspiel im Deutsche Bank-Park in Frankfurt der Fall. Auf Instagram kündigte Mick Schumacher, der neben Dirk Nowitzki (44) einer der Initiatoren ist, an: „Dirk hat sich Verstärkung von Mats Hummels geholt, ich mir von Sebastian – und dazu noch viele andere, die wir in den kommenden Wochen bekannt geben.“

In der Formel 1 sind sie Gegner und beim Benefizspiel zu Ehren von Vater Michael Schumacher (53) sind Mick und Vettel dann in einem Team. Zum vierten Mal findet das „Champions for Charity“ mit Unterstützung der ING Deutschland statt.

Mick Schumacher und Sebastian Vettel in einem Team

Weitere aktive Fußball-Profis vor Ort sind Lukas Podolski (37), Timo Werner (26), Christoph Kramer (31) und Florian Neuhaus (25). Weltmeister Sami Khedira (35), der vor rund einem Jahr seine Karriere beendet hat, wird ebenfalls mit von der Partie sein.

Formel-1-Star Mick Schumacher hier 2019 in Action. Auch 2022 findet wieder ein Benefizspiel statt. Foto: IMAGO / DeFodi

Aber auch Tischtennis-Urgestein Timo Boll (41), Ex-Skirennläufer Felix Neureuther (38), Ex-Hockeyspieler Moritz „Mo“ Fürste (37) sowie der ehemalige Handballspieler Christian „Blacky“ Schwarzer (52) werden am Start sein.

„Ich finde es klasse, dass wir das Spiel wieder aufleben lassen, und ich muss wahrscheinlich jetzt schon anfangen zu trainieren, damit ich mit meinem Team gegen Dirk und seine Truppe gut aussehen werde“, freut sich Mick Schumacher.

Ab dem 20. Juni können für zehn Euro (ermäßigt sieben Euro) Tickets für „Champions for Charity 2022“ erworben werden. Der Erlös geht an Nowitzkis Stiftung sowie an die Keep Fighting Foundation der Schumachers.