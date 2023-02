Formel 1: „Ist super, jemanden wie Mick Schumacher zu haben“ – diese Worte sind Balsam für die Seele

Die Fans zählen schon die Tage, bis endlich die neue Saison in der Formel 1 beginnt. Am 5. März geht es mit dem Großen Preis von Bahrain los. Nicht mit im Auto sitzen wird aller Voraussicht nach Mick Schumacher.

In seinem dritten Jahr in der Formel 1 ist der Deutsche nämlich „nur“ Ersatzfahrer bei Mercedes und auch bei McLaren. Die Chancen, dass er Rennen in der Motorsport-Königsklasse fahren wird, sind ziemlich gering. Deshalb dürften diese Aussagen ihm besonders guttun.

Formel 1: „Mick kommt quasi frisch aus dem Auto“

Was musste sich Mick Schumacher in den vergangenen Wochen und Monaten wohl alles anhören? Mit 23 Jahren verliert der Youngster seinen Stammplatz in der Formel 1 und ist nur noch Ersatzfahrer. Dennoch sieht der Deutsche es positiv und bekommt auch viele aufmunternde Worte.

Wie beispielsweise von seinem Onkel Ralf Schumacher. „Für die Teams ist es super, jemanden wie Mick zu haben“, urteilte der ehemalige Fahrer bei „Sky“. Er kennt sich aus, er kennt die Strecken. Mick kommt quasi frisch aus dem Auto. Für ihn ist es auch eine gute Möglichkeit.“

Nur bei einem Ausfall von den beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton oder George Russell und bei den McLaren-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri hat Mick Schumacher die Möglichkeit, im Auto zu sitzen und ein Rennen zu absolvieren.

Mick Schumacher blickt auf Gespräche mit Teams

„Bei vier Chancen (je zwei Fahrer bei Mercedes und McLaren, Anm. d. Red.) ist die Chance für ihn größer, dass er vielleicht fahren kann“, erklärt Ralf Schumacher. Damit es ihm nicht zu langweilig wird, plane Mick Schumacher neben den Testfahrten Mick „hier und da ein paar Kart-Rennen mitzufahren, was der Formel 1 näherkommt“, sagte der Pilot in einer digitalen Medienrunde am Mittwoch (15. Februar) nach der Vorstellung des neuen Mercedes-Boliden für die kommende Saison.

Der deutsche Fahrer erzählte zudem, dass er in einer komfortablen Situation sei, von Lewis Hamilton und George Russell viel zu lernen. Sein Ziel bleibe weiterhin, im kommenden Jahr einen festen Sitz in der Motorsport-Königsklasse zu haben.

„Wann Gespräche anfangen, wann welches Team, wird sich wahrscheinlich im Laufe der nächsten Wochen und Monate zeigen“, sagte Mick Schumacher.