Formel 1: Doppel-Wechsel offiziell! Entscheidung bei Mick Schumacher gefallen?

Was sich in den letzten Wochen in der Formel 1 bereits herumgesprochen hatte, ist nun offiziell: Pierre Gasly erhält die Freigabe und wechselt zu Alpine. Nyck de Vries wird sein Nachfolger bei AlphaTauri.

Damit sind fast alle Cockpits für 2023 in der Formel 1 belegt. Doch was wird aus Mick Schumacher? Er soll ebenfalls kurz vor einer Unterschrift stehen.

Formel 1: Doppel-Wechsel fix! Alpine bekommt Wunschfahrer

Wenige Stunden vor dem Start des Qualifying zum Japan-GP haben Alpine & AlphaTauri es offiziell bekannt gegeben. Alpine bekommt seinen Wunschfahrer Pierre Gasly, AlphaTauri verpflichtet Nyck de Vries als Nachfolger.

Nach dem bitteren Abgang von Supertalent Oscar Piastri (wechselt zu McLaren) suchte Alpine nach dem passenden Ersatz. Für die französischen Rennstall die optimale Lösung: Pierre Gasly. Das Problem: Der Franzose stand eigentlich noch bis 2023 bei AlphaTauri unter Vertrag.

Pierre Gasly wechselt zu Alpine. Foto: IMAGO / AFLOSPORT

Weil das Red-Bull-Schwesterteam aber jetzt mit Nyck de Vries einen passenden Ersatz gefunden hat, erhielt Gasly die Wechsel-Freigabe. Somit sind die nächsten zwei Cockpits für 2023 belegt.

+++ Formel 1 in Japan: Lebensgefährliche Szene – sofort werden böse Erinnerungen wach +++

Entscheidung bei Mick Schumacher gefallen?

18 der 20 Fahrer stehen für die Saison 2023 inzwischen fest. Offen ist noch ein Platz bei Haas und ein Cockpit bei Williams. Mick Schumacher ist noch ohne Vertrag für die kommende Formel-1-Saison.

+++ Formel 1: Vater von verstorbenem F1-Fahrer ist fassungslos – „Kein Respekt“ +++

Aktuell deutet vieles daraufhin, dass Schumacher einen neues Arbeitspapier bei Haas erhält. Die Worte von Teamchef Günther Steiner klangen in Japan schon deutlich versöhnlicher (Hier mehr dazu!).

Mehr News aus der Formel 1:

Fans in Aufregung – macht es Verstappen wie Sebastian Vettel?

Schumi-Fahrfehler mit heftigen Folgen – Haas-Boss Steiner stinksauer

Formel 1 in Japan: Entscheidung steht bevor! So wird Max Verstappen Weltmeister

Nach Informationen von „Sport1“ soll Schumacher schon beim nächsten Rennen in Austin/USA (23. Oktober) einen Einjahresvertrag unterschreiben.

Laut des Berichts ist das aber noch nicht alles: Der Vertrag soll bewusst nur ein Jahr laufen, weil Schumacher 2024 als Top-Favorit auf das Cockpit bei Sauber gilt. Dort steht der Einstieg der deutschen Automarke Audi bevor.