Formel 1: Wechsel? Pilot lockt Mick Schumacher – „Wäre schön, ihn hier zu haben“

Auch ohne festen Sitz werden die Fans Mick Schumacher in 2023 in der Formel 1 weiterhin sehen. Der Deutsche wird in diesem Jahr als Ersatzfahrer bei Mercedes an den Start gehen.

Diese Rolle kennt auch der deutsche Formel-E-Fahrer Pascal Wehrlein ganz gut. Auch er war mal Ersatzfahrer in der Formel 1. Nun lockt er Mick Schumacher mit einem Rennserien-Wechsel.

Formel 1: Wechsel? Pilot lockt Mick Schumacher

Mit 23 Jahren verliert Mick Schumacher seinen Sitz in der Formel 1. Zwei Jahre lang fuhr der Deutsche für Haas. In diesem Jahr ist er Ersatzfahrer bei Mercedes für die Star-Piloten Lewis Hamilton und George Russell.

Auch Pascal Wehrlein war Mal Ersatzpilot bei Mercedes. 2015 war er ohne Sitz und fuhr danach noch für Manor und Sauber in der Motorsport-Königsklasse, ehe es ihn über die DTM in die Formel E zog.

Pascal Wehrlein kennt die Rolle des Ersatzpiloten und lockt Mick Schumacher in die Formel E. Foto: IMAGO / PanoramiC

Dort gefällt es dem 28-Jährigen, der sich freuen würde, wenn Mick Schumacher eines Tages ebenfalls in der Elektromotor-Serie fahren würde. „Es wäre schön, ihn hier zu haben, definitiv“, erklärt Wehrlein im Interview mit „Sport1“. Er weiß auch, was in diesem Jahr auf Mick Schumacher bei Mercedes alles zu kommt: „Viel Simulator-Arbeit.“

Mick Schumacher schließt Serienwechsel aus

Und was sagt Mick Schumacher? Der Deutsche erklärte, dass er sich in der Formel 1 durchsetzen will. An einen Serienwechsel denkt er nicht. „Ich werde ganz sicher nicht irgendwo anders fahren. Daran bin ich einfach nicht interessiert“, schloss Mick Schumacher einen Einsatz in einer anderen Rennserie im Gespräch mit dem Portal „gpfans“ kategorisch aus.

Mut und Hoffnung, dass es mit einem festen Sitz klappt, dürften ihm viele Beispiele anderer Piloten zeigen. Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff traut Mick Schumacher zu, dass er sich bei den Silberpfeilen mittelfristig ein Stammplatz sichern kann.

„Der wichtigste Faktor ist seine Persönlichkeit. Er ist ein gut erzogener, intelligenter und talentierter junger Mann“, lobte der Österreicher den 23-Jährigen zuletzt n einer Medienrunde. Und Wolff abschließend: „Ich glaube, dass wenn man ihm eine sichere Umgebung geben kann, um sich weiter zu entwickeln, dann kann er künftig ein guter Rennfahrer mit Stammcockpit sein.“