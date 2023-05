Formel 1: Ungeahnte zweite Chance für Mick Schumacher – DIESES Cockpit könnte bald frei sein

Die Formel 1 legt jetzt richtig los und von außen blickt Mick Schumacher auf das Geschehen. Seit er seinen Platz bei Haas verlor, muss er die Rennen aus der Mercedes-Garage anschauen.

Seinen großen Traum von der Formel 1 hat Mick Schumacher allerdings keinesfalls aufgegeben. Schon bald könnte sich bei einem Rennstall eine zweite Chance ergeben. Dort performt einer der Fahrer überhaupt nicht.

Formel 1: Krisen-Start für Nyck de Vries

Horror-Start ins erste Jahr – diese Erfahrung musste einst nicht nur Mick Schumacher machen, sondern in diesem Jahr auch Nyck de Vries. Gefühlte Ewigkeiten musste der 28-Jährige auf ein Cockpit in der Königsklasse warten, vertrieb sich die Zeit unter anderem mit der Formel E. Im letzten Jahr sprang er in Monza dann bei Williams ein und holte direkt Punkte.

Anschließend rissen sich die Teams um ihn, Alpha Tauri erhielt den Zuschlag. Seit dem Wechsel läuft es aber gar nicht. De Vries ist noch ohne Punkt, fällt dagegen durch Fehler auf. In Australien und Aserbaidschan sah er jeweils nicht die Ziellinie. Der Druck ist schon jetzt immens. Und wer die Formel 1 kennt, der weiß: Zeit und Gnade bekommt man hier nicht.

Kann Schumacher profitieren?

Ändert sich an den Ergebnissen in den kommenden Wochen nichts, dürfte der Niederländer in der „Silly Season“ einer der ersten Streichkandidaten sein. Schlägt dann die Stunde von Mick Schumacher?

Wird in der Formel 1 ein Cockpit frei, ist sein Name sicherlich einer der ersten die Fallen werden. Denn Schumacher nutzt seine Zeit als Mercedes‘ dritter Mann, um von Lewis Hamilton und George Russell zu lernen. Mit dieser Erfahrung will er nach zwei Katastrophen-Jahren bei Haas dann endlich punkten.

Formel 1: Alpha war an Schumi dran

Was noch für eine Schumi-Chance spricht: Noch im vergangenen Jahr hatte AlphaTauri ein Auge auf ihn geworfen. Das bestätigte Teamchef Franz Tost auch gegenüber dieser Redaktion (Hier mehr erfahren).

Findet man also im zweiten Versuch zusammen? Hält der Horrorstart von Nyck de Vries in der Formel 1 weiter an, könnte das eine ernsthafte Option werden.