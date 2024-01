Formel 1: Wende für Mick Schumacher? F1-Ikone kündigt Großes an

Seit einem Jahr ist Mick Schumacher bei Mercedes. Dem Rennstall der Formel 1, der maßgeblich von Ikone Norbert Haug geprägt wurde. Nun spricht der langjährige Silberpfeil-Boss über Mick und seine Karriere-Chancen.

Einst machte Haug das sensationelle Comeback von Michael Schumacher in der Formel 1 klar. Nun stellt er klar: Auch Sohn Mick Schumacher hat gute Comeback-Chancen – wenn ihm der Durchbruch in der WEC gelingt.

Formel 1: Große Wende für Mick Schumacher?

Nach dem Aus bei Haas sah es für Mick düster aus. Er fand kein Cockpit, ging schließlich als Test- und Reservefahrer zu Mercedes. Dort wird er auch 2024 bleiben, gleichzeitig aber auch wieder Rennen fahren. Er tritt bei der Langstrecken-WM an. Sein Ziel ist klar: LeMans und Co. sollen nur das Sprungbrett zurück in die Formel 1 sein.

Norbert Haug glaubt, dass das gelingen kann. Der Mann, der über 30 Jahre lang als Motorsport-Chef von Mercedes ein Spitzenteam formte, sprach nun über Michael Schumacher, seine Beziehung zum Rekord-Weltmeister und dessen schweren Ski-Unfall. Er sprach aber auch über Mick – und sieht den Sohnemann noch lange nicht am Ende seiner Karriere im Profi-Motorsport.

WEC als Wendepunkt?

Gelingt durch das WEC-Engagement die Wende, da ist sich der 71-Jährige sicher, öffnen sich für Schumacher wieder die Türen für eine große Laufbahn. „Mick hat keine leichte Zeit die letzten zehn Jahre gehabt mit dem Schicksal seines Vaters. Ich glaube, dass sich Mick einen fundamentalen Sockel bauen kann, wenn er sich in der WEC durchsetzt“, so Haug.

Ab dem 2. März wird es ernst für Schumi Junior. In Katar startet die Saison, die acht Rennen umfasst. Im Alpine Endurance Team muss Mick um seine Karriere kämpfen. Und bei starken Auftritten auch in der Formel 1 wieder einen Fuß in die Tür kriegen.