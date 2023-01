Formel 1: Weltmeister macht Mick Schumacher Hoffnung: „Solche Talente verschwinden nicht“

Nach zwei Jahren als Stammpilot in der Formel 1 wurde Mick Schumacher in dieser Saison auf die Ersatzbank gesetzt. Seinen Platz bei Haas verlor er an Nico Hülkenberg, jetzt steht er als Ersatzfahrer bei Mercedes unter Vertrag.

Seine Rückkehr in die Startaufstellung hat Mick Schumacher aber fest im Blick. Ein früherer Formel-1-Weltmeister macht dem 23-Jährigen jetzt Hoffnungen. Er glaubt fest an den Sohn von Michael Schumacher.

Formel 1: Andretti glaubt an Schumacher

In der kommenden Saison ist Mick Schumacher zum Zuschauen verbannt. Nach dem Rauswurf bei Haas konnte er nur noch den Job des Ersatzfahrers bei Mercedes ergattern. Schumacher kündigte aber bereits an, dass er um ein festes Cockpit kämpfen wird. Frühestens 2024 könnte es wieder so weit sein.

Ob er es schafft, steht noch in den Sternen. Geht es nach Mario Andretti, Weltmeister von 1978, sitzt Mick Schumacher schon bald wieder im Cockpit. „Ich bin mit sicher, dass ihn jemand nehmen wird“, sagte Andretti gegenüber RTL und betonte: „Solche Talente verschwinden nicht.“

F1-Legende Mario Andretti glaubt an Mick Schumacher. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Andretti selbst sieht bei Schumi Jr. eine klare Lernkurve. „Ich denke, Mick hat sich gerade in der vergangenen Saison enorm verbessert. Keine Frage. Und das war an seiner Leistung zu sehen“, so der 82-Jährige. Neben Micks Fähigkeiten im Auto sei auch der „Name Schumacher in jeder Hinsicht ein Gewinn“, sagte Andretti bei RTL. „Ich denke, er hat ihn mit sehr viel Stolz getragen, kein Zweifel.“

Andretti bald in der Formel 1?

Mario Andretti selbst ist immer noch ein regelmäßiger Gast bei der Formel 1. Aktuell kämpft er gemeinsam mit seinem Sohn Michael Andretti um den Einstieg in die Königsklasse des Motorsports. Andretti Motorsports will gemeinsam mit General Motors in der Formel 1 als neues Team an den Start gehen.

Wenn das klappt, hätte Schumacher bei einem neuen Team schon mal einen Stein im Brett. Mario Andretti scheint schließlich ein Fan von ihm zu sein.