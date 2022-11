Formel 1: Mick-Fans gehen auf die Barrikaden – mit dieser Aktion schießt Haas ein böses Eigentor

Was soll das denn?! In der Formel 1 setzt sich Haas voll in die Nesseln.

Während alle Fans traurig auf die bittere Verkündung des Mick-Aus warten, treibt Haas ihnen mit einer Aktion die Zornesröte ins Gesicht.

Formel 1: Mick-Aktion beschert Haas heftige Kritik

Das Aus von Mick Schumacher beim US-Rennstall ist ein offenes Geheimnis. Auch der Youngster weiß schon Bescheid. Alle Fans wissen: Jeden Moment könnte die Nachricht kommen, dass Schumacher das Team verlassen muss und durch Nico Hülkenberg ersetzt wird.

Und so schreckten die Motorsportfreaks einmal mehr auf, als sie Mick Schumacher am Mittwochnachmittag in einem Haas-Tweet sahen. Doch es war nicht, was sie dachten. Es war schlimmer.

Grinse-Mick statt Trennungs-Verkündung

Statt der bitteren Verkündung der Trennung postete Haas neue Handy-Wallpaper. „Zeit, euren Bildschirmen eine Auffrischung zu verpassen?“, schreibt das Team und postet Hintergrundbilder vom grinsenden Mick Schumacher.

Eine Unverschämtheit, finden alle Fans des deutschen Piloten. Wenige Stunden, bevor Mick gefeuert wird, den Anhängern von „Schumi Junior“ noch Fotos vom fröhlichen Formel-1-Star anzubieten, wirkt schon reichlich makaber.

Entsprechend fallen die Reaktionen aus:

„Hört einfach auf damit. Die ganzen Mick-Inhalte sind lächerlich, wenn jeder weiß, dass ihr ihn gefeuert habt und den neuen Fahrer in den nächsten Stunden bekannt geben werdet.“

„Ich warte auf eine Ankündigung, die mir das Herz brechen wird, und der Haas-Admin schickt uns ein paar Bilder vom lächelnden Mick.“

„Frischt mal lieber seinen Vertrag auf, ich warne euch!“

„Schande über euch!“

„Hört auf, mit euren Fans zu spielen und verkündet eure verdammten Fahrer. Das kann doch nicht so schwer sein, oder?“

Über Monate hatte Haas die Entscheidung um eine Vertragsverlängerung für Mick Schumacher in der Formel 1 hinausgezögert. Vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi soll die bereits gefällte Wahl nun verkündet werden.

Update: Haas verkündet Mick-Aus

Nur einen Tag später, am Donnerstagmorgen (17. November), folgte nun tatsächlich die Meldung: Mick Schumacher wird bei Haas durch Nico Hülkenberg ersetzt (Hier mehr dazu!).