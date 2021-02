Formel 1: Bittere Nachricht für Mick Schumacher! DIESE Entscheidung hat schwerwiegende Folgen

Mit Haas geht Mick Schumacher in seine erste Saison in der Formel 1.

Doch noch bevor im März das erste Rennen startet, gibt es für die Deutsche Rennhoffnung und sein Team die ersten Rückschläge.

Formel 1: Corona wütet in Großbritannien – Haas-Werk betroffen

Aus logistischen Gründen verlegte das US-Team sein Werk ab diesem Jahr ins englische Banbury. Haas erhoffte sich dadurch einen vereinfachten Ablauf bei Zusammenbau und Entwicklung des neuen Rennautos, da viele Teile bereits in England vor Ort waren.

Haas ist von den Corona-Einschränkungen stark betroffen. Foto: imago images/Motorsport Images

Doch es ist nicht die Beschaffung der Autoteile, die dem Schumacher-Team Kopfzerbrechen bereitet, sondern die Einschränkungen rund um die Corona-Pandemie. Großbritannien ist von dem Virus besonders betroffen und hat nun auch noch mit einer Mutation zu kämpfen.

Die Folge: Strenge Beschränkungen für Ein- und Ausreise, die sich auch auf die Arbeit von Haas auswirken. Während für Sportler und damit für die beiden Fahrer Schumacher und Nikita Mazepin Ausnahmen gelten, können dagegen keine externen Techniker eingeflogen werden, um weiter an dem Auto zu arbeiten.

Das betrifft unter anderem den Motor, den Haas von Ferrari bezieht. Wenn, dass Auto mit den schon vor Ort anwesenden Kräften demnächst zusammengebaut wird, bleibt der Motor jedoch stumm, da die nötigen Techniker aus Italien derzeit eben nicht einreisen dürfen. Das berichtet unter anderem das Magazin „Auto, Motor, Sport“.

Nachteil für Schumachers erste Formel-1-Saison?

Ob sich das als gravierender Nachteil für Haas und Schumacher erweisen wird, wird sich frühestens bei den Testfahrten im März zeigen. Eigentlich ist die Entwicklung des Autos für das Jahr 2021 bereits abgeschlossen.

Dennoch kündigte sein Teamchef Günther Steiner an, dass eventuell noch nachgebessert werden muss. „Es kann aber passieren, dass wir noch einmal das 2021er Auto nachbessern müssen, wenn wir bei den Testfahrten feststellen, dass wir einen Fehler gemacht haben“, zitiert ihn „Auto, Motor, Sport“.

So oder so, den Start in das Abenteuer Formel 1 wird sich Mick Schumacher wesentlich reibungsloser vorgestellt haben. (mh)