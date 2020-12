Formel 1-Experte warnt Mick Schumacher – „Das wäre ein Schock für ihn“

Feiert Mick Schumacher schon in Abu Dhabi sein Formel 1-Debüt?

Mick Schumacher geht den nächsten Schritt, der Nachwuchs-Fahrer wechselt in der nächsten Saison in die Formel 1 und fährt für den Rennstall Haas.

Das erste Mal wird Mick Schumacher im ersten Training in Abu Dhabi in den Formel 1-Boliden steigen. Spekuliert wird sogar, dass der Sohn von Michael Schumacher, in Abu Dhabi gleich sein erstes Rennen fährt. Ein Formel 1-Experte warnt jedoch sehr davor.

Formel 1: Debüt von Mick Schumacher schon in Abu Dhabi?

Kommendes Wochenende kämpft Mick Schumacher noch um den Titel in der Formel 2, doch dann ist die Saison für die zweite Liga des Formel-Sports vorbei. In Abu Dhabi kann er sich dann erstmals in einem Formel 1-Wagen probieren.

Das erste Training auf dem Yas Marina Circuit ist für Mick Schumacher reserviert und dann steht auch der Young Drivers Test an. Unklar ist allerdings, wer für Haas in Abu Dhabi im Rennen an den Start gehen wird.

Stammfahrer Romain Grosjean leidet noch unter den Nachwirkungen des schweren Unfalls vom vergangenen Wochenende. Der Franzose hatte allerdings angekündigt, dass er, wenn möglich, sich in Abu Dhabi würdig verabschieden will.

Schumacher traut sich vorzeitiges Debüt zu

Beim Sakhir-GP wird Grosjean noch durch Pietro Fittipaldi ersetzt, in Abu Dhabi könnte auch Mick Schumacher fahren. „Wir haben das noch nicht besprochen“, sagte Haas-Teamchef Günther Steiner bei „Motorsport-Total.com“. Er wolle abwarten, wie es Grosjean gehe.

Schumacher selber traut sich den Schritt schon zu: „Es ist doch toll, wenn man als reif genug erachtet wird, dass man das könnte. Und ich glaube, das wäre ich. Es gibt ja drei Freie Trainings, in denen du Zeit hast zu lernen. Es wäre eine Herausforderung, aber ich denke, ich würde das Auto besser kennenlernen und wäre für nächstes Jahr noch besser vorbereitet.“

Formel 1-Experte Surer: „Das ist eine schlechte Idee“

Formel 1-Experte Marc Surer hält davon gar nichts: „Das ist eine schlechte Idee“, sagte der frühere F1-Fahrer bei „Formel1.de.“

Und weiter: „Unvorbereitet in ein Formel-1-Auto einzusteigen, in ein Auto, das er ja im Prinzip nicht kennt und das nicht besonders gut ist, das wäre ein Schock für ihn. Ich glaube, es ist viel besser, wenn er sich da optimal vorbereiten kann, die Testfahrten machen kann und dann nächstes Jahr anfängt.“

Wer letztendlich für Haas in Abu Dhabi an den Start gehen wird, hängt in erster Linie von der gesundheitlichen Entwicklung von Romain Grosjean ab. (fs)