Formel 1: Wende bei Mick Schumacher! Worte klingen plötzlich deutlich anders

Die Zukunft von Mick Schumacher in der Formel 1 ist weiterhin offen. Wenige Wochen vor Saisonende hat er noch immer kein Cockpit für 2023.

Sein Team lässt sich Zeit, kokettierte zuletzt mit einem Fahrerwechsel. Jetzt klingen die Worte von Haas-Boss Günther Steiner schon wieder deutlich anders. Beim Formel 1–Rennen in Japan deutet er eine Vertragsverlängerung an.

Formel 1: Schumacher vor Vertragsverlängerung bei Haas?

Steiner selbst brachte zuletzt Fahrer wie Daniel Ricciardo und Nico Hülkenberg für ein Haas-Cockpit ins Spiel, bezifferte die Chance von Mick Schumacher auf „50:50“. Für Schumi Jr. gab’s von Steiner Kritik. Der Vorwurf: Er sei nicht konstant genug.

Beim Japan-GP klingen die Worte des Haas-Boss aber schon wieder ganz anders. Eine Entscheidung sei zwar noch nicht gefallen, er wolle aber nicht mehr ewig warten. Auch für Mick Schumacher fand er nettere Worte.

„Er hat seine WM-Punkte nicht mit Glück geholt, sondern durch Leistung. Das habe ich immer gesagt. Die Punkte sind das Resultat einer Entwicklung“, sagte Steiner in Suzuka.

Steiner: „Besser, als jemanden Neues zu holen“

Auch die Chancen des 23-Jährigen scheinen gestiegen zu sein. „Wenn man jemanden haben kann, mit dem man schon zwei Jahre zusammengearbeitet hat, ist das immer besser, als jemand Neues zu holen. Man braucht dann keine Eingewöhnungszeit“, schlägt Steiner schon einen deutlich anderen Ton als zuletzt an.

Für Schumacher komme es vor allem auf zwei Sache an: „Punkte holen und nicht crashen.“ Schafft er das, könnte es wohl doch noch was mit dem Cockpit für 2023 werden.

Schumacher: „Team weiß, was ich kann“

Schumacher selbst lobt die Entwicklung des Teams und spricht schon über die nächste Saison: „Und für das nächste Jahr: Ich denke, es ist sehr gut, dass das Team weiß, was ich kann, und ich bin mir sicher, dass sie auf der Grundlage dieser Tatsache urteilen und nicht auf der Grundlage dessen, was in den Schlagzeilen steht.“