Formel 1: Klare Worte – Ex-Fahrer rechnet wegen Schumacher-Entscheidung ab

Keine Chance in der Formel 1 – Mick Schumacher muss 2023 von außen zusehen. Haas entschied sich dazu, den Deutschen vor die Tür zu setzen. Stattdessen ist er im kommenden Jahr als Ersatzfahrer für Mercedes aktiv.

Die Entscheidung von Haas, ihn zu entlassen, sorgte für Diskussionen. Zwar hatte Schumacher in der Formel 1 zunächst mit einigen Unfällen und vor allem sich selbst zu kämpfen. Dennoch stabilisierte er sich zusehends. Ein Ex-Fahrer rechnet nun mit dem Rennstall ab.

Formel 1: Haas mit großer Kehrtwende

2021 ging Haas mit minimaler Erfahrung an den Start. Mit Schumacher und Nikita Mazepin setzte man gleich zwei Rookies in den Wagen. Zwei Jahre später ist die Transformation abgeschlossen: Jetzt setzt man mit Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg auf jede Menge Erfahrung.

Während man sich Mazepin schon Anfang des vergangenen Jahres entledigte, verlängerte man vor einigen Wochen den Vertrag mit Schumacher in der Formel 1 nicht. Das ruft nun deutliche Kritik von einem ehemaligen Fahrer des Teams hervor.

Grosjean-Kritik an Haas

Romain Grosjean fuhr selbst fünf Jahre lang für Haas, ehe er wegen den Verpflichtungen von Schumacher und Mazepin gehen musste. Auf seinem YouTube-Kanal lässt der Franzose die vergangene Formel-1-Saison Revue passieren und arbeitet sich an seinem ehemaligen Rennstall ab.

„Nico Hülkenberg ins Auto von Mick Schumacher zu setzen, das hätte ich jetzt nicht getan“, äußert sich Grosjean. „Ich finde, Mick hat eine gute zweite Saisonhälfte 2022 gezeigt. Aber ganz offensichtlich wollte das Team mit einem anderen Piloten arbeiten.“

Formel 1: Lob für Hülkenberg, aber…

Hülkenberg erhält von Grosjean allerdings auch Lob. Er fuhr in der Formel 3 und später in der F1 gegen den Deutschen, so Grosjean, der Hülkenberg als „überaus talentierten Fahrer“ bezeichnet. Dennoch unterstreicht er: „Aber nochmals – ich hätte nicht so entschieden.“

Für Schumacher könnte die Entscheidung letztlich aber etwas Gutes innehaben. Als dritter Mann von Mercedes schaffte es zuletzt schließlich auch Nyck de Vries zu einem Stammplatz in der Formel 1.