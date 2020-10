Formel 1: Paukenschlag! Der Weg für Mick Schumacher ist frei

View this post on Instagram

English & Francais (en dessous) The last chapter is closed and the book is finished. I've been with Haas F1 team since day 1. Five years during which we went through highs and lows but the journey was worth it. I've learned a lot, improved to be a better driver as well as a better man. I hope I’ve also helped people in the team to improve themself. This is probably my biggest pride, more than any of the crazy first races in 2016 or the P4 at the Austrian GP 2018. I wish the team all the best for the future. Romain Le dernier chapitre est clos et le livre terminé. J'ai fait partie de l’aventure Haas F1 team depuis le tout premier jour. Cinq années de hauts et de bas, mais l'aventure en valait la peine. J'ai énormément appris, me suis amélioré tant sur le plan pilote que sur le plan humain. J’espère aussi avoir aidé certains membres de l'équipe à devenir meilleurs, et c'est sans doute ma plus grande fierté, bien plus que ma quatrième place au GP d'Autriche 2018 ou que nos spectaculaires débuts en 2016. Je souhaite sincèrement le meilleur à l'équipe pour son futur. Romain #r8g