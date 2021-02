Formel 1: Ferrari-Hammer um Mick Schumacher! Scuderia-Boss enthüllt Plan

So plant Ferrari mit Mick Schumacher in der Formel 1.

In diesem Jahr hat Mick Schumacher den Sprung in die Formel 1 geschafft. Der Sohn von Ferrari-Legende Michael Schumacher fährt für den Rennstall Haas.

Langfristig gesehen soll Mick Schumacher in der Formel 1 aber in die Fußstapfen seines Vaters treten. Ferrari enthüllte nun nämlich den Plan für Micks Zukunft.

Formel 1: Ferrari plant langfristig mit Mick Schumacher

Ferrari hat die Entwicklung von Mick Schumacher genau verfolgt. Seit 2019 ist Schumi Jr. Teil der Drivers Academy, denn die Scuderia hat offenbar noch größere Pläne mit dem Ausnahmetalent.

2021 fährt Mick Schumacher erstmals in der Formel 1, allerdings für das Ferrari-Kundenteam Haas. Diesen Schritt hat Ferrari bewusst so gewählt, wie Teamchef Mattia Binotto nun in einem Interview mit „F1.com“ verriet.

„Wir haben Mick als einen unserer jungen Piloten bei Haas untergebracht. Das ist eine wunderbare Gelegenheit“, so Binotto. Einen Wechsel zu Ferrari habe man Mick Schumacher noch nicht zumuten wollen.

Mick Schumacher drehte erst kürzlich ein paar Runden im 2019er Ferrari. Foto: imago images/ZUMA Wire

DIESE Bürde wollte Binotto Schumacher nicht zumuten

„Wenn du den Schritt machst von der Formel 2 hoch in die Formel 1, dann kannst du nicht im ersten Jahr gleich in einem roten Auto antreten. Das würde einem zu wenig erfahrenen Piloten zu viel Verantwortung aufbürden“, erklärt Binotto.

Mick Schumacher soll sich in Ruhe bei Ferrari-Partner Haas entwickeln und an die Formel 1 gewöhnen. Der 21-Jährige gewann zwar in der vergangenen Saison die Formel 2, doch der Sprung in die Königsklasse ist nochmal größer.

Zuvor hatte sich bereits gezeigt, dass Schumacher Zeit braucht, um sein Potential auszuschöpfen. In der Formel 2 und der Formel 3 holt er jeweils erst im zweiten Jahr den Titel.

Mick Schumacher könnte Sainz bei Ferrari ablösen

„Mick bleibt Teil der Fahrer-Akademie von Ferrari, und das Ziel dieses Nachwuchsprogramms besteht nicht darin, Fahrer für die Formel 1 auszubilden, sondern Fahrer für den Rennstall Ferrari auszubilden“, betont Binotto und stellt damit klar: Ferrari plant langfristig mit Mick Schumacher.

Der Vertrag von Carlos Sainz läuft noch bis 2022, der Fahrer selbst besitzt wohl eine Option auf ein weiteres Jahr. Das könnte bedeuten, dass Mick Schumacher eventuell schon 2023 im Ferrari sitzen könnte. Allerdings muss Schumi Jr. erst beweisen, denn die Konkurrenz ist groß. (fs)