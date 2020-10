Formel 1: Letzte Chance! Feiert Mick Schumacher sein F1-Debüt bei DIESEM Team?

Dass es für Mick Schumacher in die Formel 1 gehen soll, steht schon länger fest. Der Sohn von Rennlegende Michael Schumacher zeigt sein Können bereits seit dem vergangenen Jahr in der Formel 2.

Jetzt scheint es für seinen Weg in die Königsklasse nur noch eine Chance zu geben.

Formel 1: Nur noch eine Formel-1-Chance für Mick Schumacher?

In der Formel 2 empfiehlt sich Schumacher für Höheres. Er führt die Wertung der zweithöchsten Fahrklasse an. Doch dem „Prema“-Piloten, der im vergangenen Jahr in die „Driver Academy“ von Ferrari aufgenommen wurde, gehen langsam die Optionen aus.

Als Optionen galten die Rennställe Alfa Romeo und Haas. Beide kooperieren mit der Scuderia Ferrari. Bei Ersterem wurden jetzt allerdings beide derzeitigen Fahrer mit einem neuen Vertrag für die nächste Saison ausgestattet. Neben Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi ist schlicht kein Platz mehr für Mick Schumacher – womit Haas als einzige Zukunftsoption für den 21-Jährigen übrigbleibt.

Mick Schumacher fährt wohl bald für Haas Racing.

Haas-Teamchef Günther Steiner hält sich bedeckt: „Ich weiß es nicht, er ist ein Ferrari-Fahrer. Es wäre aber gut, wenn wir das vor Saisonende entscheiden könnten.“

Sollte auch bei Haas kein Platz für den Schumi-Sohn sein, wäre das eine dicke Überraschung. In fünf der letzten sechs Jahre bekam der Meister der Formel 2 im Folgejahr einen Cockpit-Platz in der Formel 1. Einzig Nyck de Vries, der die Formel 2 im vergangenen Jahr gewann und heute in der Formel E an den Start geht, hat einen anderen Weg eingeschlagen.

Fährt Mick Schumacher bald (wie hier Romain Grosjean) für Haas Racing? Foto: imago images/HochZwei

Bis zum Abschluss der Meisterschaft soll mit der Entscheidung aber gar nicht mehr gewartet werden. Zumindest, wenn es nach dem Willen von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ginge: „Ich glaube, die Entscheidung werden wir wohl in den nächsten Wochen fällen.“ Es wäre verwunderlich, wenn Mick Schumacher keinen Platz bei Haas bekäme.

