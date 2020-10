Formel 1: Ausgerechnet DAS droht Mick Schumacher bei seinem Debüt

Der Freitag an diesem Formel 1-Wochenende wird in die Geschichte eingehen. Mick Schumacher, der Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher, feiert sein Debüt in der Formel 1.

Mick Schumacher steigt am Freitagmorgen in den Alfa Romeo und wird die erste Trainingssession in der Formel 1 absolvieren. Dabei kommen zahlreiche Zufälle zusammen, die den Tag für Mick Schumacher noch besonderer machen.

Mick Schumacher feiert sein Debüt in der Formel 1 am Nürburgring. Foto: imago images/Sven Simon

Formel 1: Mick Schumacher vor Debüt – Gänsehaut vorprogrammiert

Natürlich wird es die deutschen Formel 1-Fans freuen, dass Mick Schumacher sein Debüt ausgerechnet am Nürburgring in der Eifel feiert. Eigentlich war eine Strecke in Deutschland gar nicht eingeplant, doch wegen der Corona-Pandemie sprang der Nürburgring ein. Zuschauer sind tatsächlich auch zugelassen. Der Jubel wird riesig sein.

Genau einen Tag bevor Mick Schumacher in das Formel 1-Auto steigt, ist ein besonderer Tag für Familie Schumacher. Vor 20 Jahren am 08. Oktober feierte Michael Schumacher seinen ersten Titel im Ferrari und startete damit eine großartige Ära.

𝐖𝐄𝐋𝐓𝐌𝐄𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑 👑

#OnThisDay in 2000, Michael @schumacher clinched his first of 𝗙𝗜𝗩𝗘 titles with @ScuderiaFerrari 🏆

The first #F1 Drivers’ title for us in 21 years. Memories to last a lifetime ❤️#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/M1JbE1FTxz — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 8, 2020

Das sagt Mick Schumacher vor seinem Debüt

Am Freitag wird Mick Schumacher dann seine ersten Runden im Alfa Romeo drehen. Der Führende der Formel 2 sagt RTL/ntv: „Die Vorfreude ist natürlich sehr groß auf das erste freie Training, das erste richtige, wo man mit allen Fahrern zusammen fährt und unter den Augen der Heimat, was natürlich noch um einiges spezieller ist“.

Der 21-Jährige erklärt weiter: „Es ist das erste Mal, dass wir vor den großen Augen fahren: vor allen Teamchefs, vor allen CEOs, vor allen Teams. Ich werde mich auf mich konzentrieren und versuchen, mein Bestes abzuliefern.“

Mick Schumacher durfte in Italien bereits das Weltmeister-Auto seines Vaters von 2004 testen. Foto: imago images/PanoramiC

---------------------

Mehr News aus der Formel 1:

Formel 1: Sebastian Vettel brutal offen – „Ich habe versagt“

Formel 1: Bittere Nachrichten! DIESER Abschied schmerzt Red Bull besonders

Formel 1: Vettels neuer Rennstall ist sich sicher – „Sind einfach das beste Team“

---------------------

Ausgerechnet DAS droht Mick Schumacher schon wieder

Dass einzige was Mick Schumacher nun aufhalten könnte, wäre das Wetter. Ausgerechnet für sein Debüt-Training ist in der Eifel Regen angesagt. Doch Mick Schumacher ist in der Hinsicht schon ein erfahrener Bursche.

+++ Formel 1-Hammer! Steigt DIESE deutsche Traditionsmarke jetzt in die Formel 1 ein? +++

„Es scheint ja, dass es nass sein wird. Bislang war es jedes Mal, wenn ich ein neues Auto getestet habe, nass. Immer! Hoffentlich wird es nicht allzu nass, damit wir ein bisschen rausfahren können, sonst wird es mehr Warterei, als dass gefahren wird“, sagt der Sohn von Michael Schumacher.

Wie sich Mick Schumacher in der Formel 1 schlägt, erfährst du am Freitag bei uns im Live-Ticker! (fs)