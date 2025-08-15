Neues Schumacher-Szenario – wieder Hoffnung auf Formel-1-Comeback?

Die Sommerpause in der Formel 1 ist eingeläutet – und damit auch die ganz heiße Phase der Silly Season. Jene Phase in der Saison, in der sich die Teams für die kommende Saison aufstellen und die letzten Startplätze vergeben. Mick Schumacher befindet sich auch in diesem Jahr wieder in der Verlosung.

Seit nunmehr drei Jahren wartet der ehemalige Haas-Pilot auf eine zweite Chance in der Formel 1! Immer wieder galt Cadillac als möglicher Arbeitgeber für Schumacher. Jetzt nimmt die Sache offenbar wieder Fahrt auf – allerdings anders, als zunächst erhofft.

Formel 1: Über Alpine zu Cadillac?

Um seinen Traum von einer Rückkehr in die Königsklasse am Leben zu halten, entschied Schumacher im letzten Jahr, sich Alpine anzuschließen. Bei den Franzosen ging er fortan auf der Langstrecke an den Start – mit der Hoffnung, sich durch gute Leistungen fürs F1-Team interessant zu machen. Ein Plan, der sich längst zerschlagen hat, weil Alpine-Boss Flavio Briatore keinerlei Gedanken an den Deutschen verschwendet.

Anders Cadillac, die in aktiven Gesprächen mit Schumacher sind. Einem Bericht von „Auto, Motor, Sport“ zufolge, könnte es Schumacher mit dem „Alpine-Weg“ bei Cadillac nochmal probieren. Sprich: In der WEC gute Leistungen zeigen, um sich für die Formel 1 zu empfehlen.

Schumacher-Perspektive bei Cadillac

Auch Cadillac hat in der WEC ein Werksteam, Jota Racing. Dort hört der ehemalige F1-Weltmeister Jenson Button Ende des Jahres auf. Jota Racing braucht also einen neuen Fahrer. Und auf der Langstrecke hat sich Mick Schumacher bei Alpine einen Namen gemacht, genießt dort einen klar besseren Ruf als zuletzt in der Formel 1.

Sollte er sich dem Langstrecken-Team von Cadillac anschließen, wäre ein Startplatz in der Motorsport-Königsklasse zwar vom Tisch. Doch laut „Auto, Motor, Sport“ könnte das darauf hindeuten, dass Schumacher gleichzeitig auch als F1-Test- und Reservefahrer einspringen könnte. Eine Kombination, die er 2024 bereits bei Alpine und Mercedes innehatte.

So hätte er zwar keinen Platz in der Formel 1, würde aber im Dunstkreis des Fahrerlagers bleiben – und könnte sich bei Cadillac ein Standing erarbeiten. Ob es letztlich dazu kommt, bleibt abzuwarten.