Formel 1: Paukenschlag um Mick Schumacher? Worte lassen plötzlich aufhorchen

Es folgte eine bittere Nachricht nach der anderen für Mick Schumacher. Kein Formel-1-Team wollte ihn. Die letzte Hoffnung war Audi/Sauber, doch auch hier bekam ein anderer Fahrer den Vorrang – ausgerechnet ein Rookie. Gabriel Bortoleto zerstörte den Traum einer Rückkehr.

Wird Mick Schumacher also nie wieder in der Formel 1 fahren? Ein ehemaliger Pilot sieht das anders und macht dem Sohn der Rennlegende Michael Schumacher wieder Mut. Schon bald könnte es wieder so weit sein.

Formel 1: Mick Schumacher bald wieder im Cockpit?

Noch muss sich Mick Schumacher vom Formel-1-Traum nicht verabschieden, auch wenn es viele Experten so sehen. Geht es nach dem ehemaligen Piloten Jochen Neerpasch, kann der Ex-Haas-Fahrer weiter hoffen.

„Mick sollte sich erstmal auf die Sportwagen-WM konzentrieren. Die boomt gerade und hat eine große Zukunft. Wenn er dort weiterhin gute Leistungen bringt, ist es nicht unmöglich, dass er den Weg zurückfindet. Das Potential hat er, davon bin ich überzeugt. Er ist definitiv viel besser, als er von einigen dargestellt wurde. Er ist auch noch jung genug“, sagt Neerpasch zu „Sport1“.

Geht es nach ihm, war Schumachers Entscheidung, erneut in der Langstrecken-Weltmeisterschaft zu fahren, richtig. Der 25-Jährige entschied sich gegen ein weiteres Jahr als Ersatz- und Testpilot bei Mercedes. Stattdessen wird er weiterhin für Alpine in der anderen Rennserie fahren.

Große Chance bietet sich bei Cadillac

Eine weitere Möglichkeit auf eine Rückkehr bietet sich dann für 2026, wenn mit Cadillac das elfte Team in die Formel 1 einsteigt. Mick Schumacher wird auch hier schon als Fahrer gehandelt. Auch Neerpasch glaubt daran. „Denn der Name Schumacher ist immer noch einer der größten weltweit im Motorsport“, sagt er. „Und das wird auch in Zukunft so sein.“

Bis dahin wird sich der Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher in der Langstrecken-WM zeigen. Vielleicht bietet sich sogar schon in der kommenden Saison eine überraschende Chance. Wie in vielen anderen Sportarten kann es nämlich auch in der Motorsport-Königsklasse schnell gehen.