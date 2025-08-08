Formel-1-Insider packt aus: Heftiger Rückschlag für Mick Schumacher wird immer konkreter

Aktuell schaut die gesamte Formel 1 auf den spannenden WM-Kampf zwischen den beiden McLaren-Piloten, doch ein viel größeres Thema ist der Einstieg von Cadillac für das kommende Jahr. Das neue Team braucht dann nämlich zwei Fahrer.

Seit Monaten schon brodelt die Gerüchteküche in der Formel 1 gewaltig. Unter den Kandidaten zählt auch Mick Schumacher. Der Deutsche träumt von einer Rückkehr in die Motorsport-Königsklasse. Doch es wird wohl nichts draus.

Keine Formel-1-Rückkehr für Mick Schumacher?

Im Paddock wird nämlich gemunkelt, dass es zu einer großen Überraschung kommen könnte. Oft hieß es, dass Cadillac beim Formel-1-Einstieg auf einen erfahrenen Fahrer und einen etwas jüngeren Piloten setzen wird. Neben Mick Schumacher wurden auch immer wieder Valtteri Bottas, Sergio Perez oder auch Felipe Drugovich und Jak Crawford genannt.

Das brasilianische Portal „UOL“ will nun mehr wissen. Demnach soll Teamchef Graeme Lowdon auf die Fahrerpaarung Bottas/Perez setzen. Cadillac wird also bei der Debütsaison voll und ganz auf Erfahrung setzen und mit jungen Fahrern wohl nichts riskieren.

Während Bottas seit 2013 ein fester Bestandteil der beliebten Rennserie ist, fuhr Perez von 2011 bis 2024 und ist aktuell ohne Team. Reichlich Erfahrung haben beide Fahrer also. Für Mick Schumacher würde es hingegen die nächste Absage bedeuten.

Cadillac-Entscheidung rückt näher

Der Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher fährt aktuell in der Langstrecken-Weltmeisterschaft für Alpine, zeigte auch schon gute Leistungen. Allerdings wird es wohl nicht zu einer Rückkehr kommen, wenn sich Cadillac für die beiden erfahreneren Piloten entscheiden sollte.

Da die Saison sich immer mehr dem Ende zuneigt und viele Fahrer Gewissheit haben wollen, ist es davon auszugehen, dass Cadillac schon in den kommenden Wochen zumindest eine Entscheidung verkünden wird. Dann weiß auch Mick Schumacher endlich Bescheid, wie es weitergeht. Muss er sich tatsächlich komplett von der Rückkehr in die Formel 1 verabschieden?