Nach endgültigem Formel-1-Aus: Mick Schumacher erlebt nächsten bitteren Rückschlag

Nach seinem Formel-1-Aus bei Cadillac folgt der nächste herbe Dämpfer für Mick Schumacher beim Langstreckenrennen in Texas: Sein Teamkollege Frederic Makowiecki rutschte im strömenden Regen von Austin ins Aus.

Der Alpine Nummer 36 verlor durch den Unfall wertvolle Zeit und eine Runde. Mick Schumacher sah sich gezwungen, einen Reparaturstopp einzulegen. Zu diesem Zeitpunkt lag das Team bereits auf Platz zwölf in einem Rennen, das kaum in Fahrt kam.

Nach Formel-1-Aus im Regen-Chaos

Der Start verzögerte sich wegen Dauerregens um fast zwei Stunden. Als es endlich losging, liefen die Ereignisse aus dem Ruder. Erst Aquaplaning von mehreren Fahrzeugen, dann Chaos beim Safety-Car-Wechsel. Manche Teams fuhren in die Box, andere blieben draußen. Die Rennleitung unterbrach das Rennen erneut, um die Ordnung wiederherzustellen.

Nach der zweiten Unterbrechung normalisierte sich das Rennen allmählich. Doch Mick Schumacher und sein Alpine-Team hatten kein Glück. Vom 12. Platz startend, rutschte das Trio durch weitere Probleme und den chaotischen Rennverlauf auf Rang 15 ab.

Enttäuschung für Alpine

Sie beendeten das Rennen vier Runden hinter dem siegreichen Porsche-Team um Kevin Estre. Das Lone Star Le Mans in Austin wurde zu einer Geduldsprobe für Fahrer und Zuschauer.

Wegen rutschiger Bedingungen und organisatorischem Chaos konnte Mick Schumacher sein Talent nicht unter Beweis stellen. Der frühere Formel-1-Fahrer erlebte mit seinem Team ein Wochenende zum Vergessen. Tatsächlich setzte die Formel-1-Legende Michael Schumachers Sohn große Hoffnungen in das Regenrennen – vergebens.

