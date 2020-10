Formel 1: Mick Schumacher bald in der F1? DIESE Aussage ist eindeutig

Aus dem großen Formel 1-Debüt am Freitag wurde leider nichts. Der Regen in der Eifel machte Mick Schumacher einen Strich durch die Rechnung. Der Alfa Romeo von Mick Schumacher musste in der Garage stehen bleiben.

Aber die deutschen Fans dürfen hoffen, dass es schon bald zu einem dauerhaften Engagement in der Formel 1 kommen könnte. Nicht nur die Leistungen von Mick Schumacher sprechen für den Sohn von Michael Schumacher.

Formel 1: Mick Schumacher vor Wechsel zu Alfa Romeo?

Mick Schumacher ist auf dem besten Weg in die Formel 1. In der Formel 2 führt er bei zwei verbliebenen Stationen die Gesamtwertung mit 22 Punkten vor Callum Illot an. In Russland und in Italien feiert Mick Schumacher seine ersten beiden Saisonsiege, beinahe jedes Rennwochenende steht er auf dem Podium. Mick Schumacher macht seinem Namen alle Ehre.

Da ist es selbstverständlich, dass einem Sprung in die Formel 1 nicht mehr viel im Wege steht. Mit guten Leistungen hat sich der 21-Jährige den Aufstieg verdient. Doch im Endeffekt hängt die Entscheidung von Ferrari ab. Bekommt er einen Vertrag für die Saison 2021?

Mick Schumacher selber gibt sich bei Sky sehr bescheiden: „Die Zukunft ist noch sehr offen. Im Endeffekt muss ich noch meine Formel 2-Saison zu Ende fahren, da liegt mein voller Fokus. Natürlich ist mein Traum in die Formel 1 zu kommen und wann? Das müssen wir noch schauen.“

Mick Schumacher war bereit für sein Debüt, doch der Regen macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Foto: imago images/Nordphoto

Alfa-Teamchef Vasseur: „Wir werden ihn bald in der Formel 1 sehen“

Alfa-Romeo-Teamchef Cedric Vasseur ist sich hingegen sicher: „Wir werden ihn ganz sicher bald in der Formel 1 sehen.“ Ganz bald, das dürfte also nächstes Jahr bedeuten. Vermutlich bekommt Mick Schumacher das Cockpit bei Alfa Romeo, dem Schwesterteam von Ferrari. Neben ihm könnte dann Alt-Meister Kimi Raikkönen fahren – ein extrem erfahrener Kollege, der Mick unter die Arme greifen könnte.

„Ich denke, wir stehen kurz vor einer Entscheidung, was unsere Fahrer für nächstes Jahr betrifft. Mick ist natürlich eine Option, es liegt aber auch an Ferrari, da eine Entscheidung zu treffen“, berichtete Vasseur weiter.

„Er verdient seine Chance. Ich hoffe, dass er sich ein Cockpit für nächstes Jahr sichern kann. Er ist ein toller Junge“, hatte Ferrari-Pilot Sebastian Vettel bereits am Donnerstag gesagt. Auch der vierfache Weltmeister wünscht sich einen jungen deutschen Nachwuchsfahrer in der Formel 1. (fs)