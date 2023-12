Formel 1: Mick Schumacher kündigt an – „Macht euch bereit“

Er hat seinen Traum noch nicht aufgegeben. Auch, wenn er im kommenden Jahr erneut nur als Ersatzfahrer an den Start geht. Mick Schumacher (hier mehr zu ihm lesen) träumt weiterhin von einer Rückkehr in die Formel 1 als Stammfahrer.

Diesem Ziel ordnet der einstige Haas-Fahrer alles unter. Trotzdem ist er im kommenden Jahr auch abseits der Formel 1 zu sehen. Auf seinem „X“-Kanal blickt er euphorisch auf 2024 und macht eine klare Ansage.

Formel 1: Schumacher wieder bei Mercedes

Nach seinem Rauswurf bei Haas kam Schumacher schnell bei Mercedes unter. Als Ersatzfahrer saß er vor allem im Simulator, arbeitete an Rennwochenenden Lewis Hamilton und George Russell aus dem Werk in Brackley zu.

Oft zeigten sich die beiden Stammfahrer, aber auch Teamchef Toto Wolff von Schumachers Leistungen begeistert. Und so überraschte es nicht, dass Mercedes Schumacher weiter als Test- und Reservefahrer band, als klar war, dass er keinen anderen Rennstall finden würde.

Abseits des Formel-1-Zirkus geht Mick im kommenden Jahr allerdings in der Langstrecken-WM für Alpine an den Start. Das größte Highlight dürfte sicherlich das 24-Stunden-Rennen in Le Mans sein.

Große Vorfreude

Dem blickt Schumacher aufgeregt entgegen. Zunächst wolle er sich aber bei allen bedanken, „die dieses Jahr so gut wie möglich gemacht haben, aber auch dafür, dass sie dafür gesorgt haben, dass ich nie etwas als selbstverständlich ansehe“, schreibt der 24-Jährige bei „X“.

Für ihn sei es ohne Rennen eine anstrengende Saison gewesen, doch bald gehe es wieder los. „Ich freue mich sehr darauf, nächstes Jahr wieder Rennen zu fahren, also Prost darauf“, macht er vor seinem WEC-Debüt klar.

Und an seine Fans gerichtet: „Macht euch bereit und lasst uns 2024 rocken“, so Schumacher. Für ihn könnte es ein wegweisendes Jahr werden, das darüber entscheidet, ob er nochmal in die Formel 1 zurückkehrt.