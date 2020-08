Formel 1: Michael Schumacher oder Lewis Hamilton? Der schnellste Pilot aller Zeiten ist...

Michael Schumacher oder Lewis Hamilton: Wer ist der schnellste Fahrer in der Geschichte der Formel 1?

Michael Schumacher? Lewis Hamilton? Sebastian Vettel? Experten und Fans der Formel 1 stellen sich immer wieder eine ganz bestimmte Frage: Wer war der schnellste Fahrer in der Geschichte der Königsklasse?

War es Michael Schumacher? Ist es Lewis Hamilton? Oder vielleicht sogar Sebastian Vettel? Die Formel 1 wollte dieser Frage genau auf den Grund gehen und entwickelte mit Amazon Web Services (AWS) eine spezielle Methode, mit der der schnellste Fahrer in der Historie der Formel 1 ermittelt werden sollte.

Formel 1: Michael Schumacher der Schnellste aller Zeiten?

Dabei werden Qualifying-Zeiten jeweils unter Teamkollegen verglichen. Dadurch spiele in den Vergleichen die Stärke des jeweiligen Autos keine Rolle, erklärt Formel-1-Technikexperte Rob Smedley: „So können wir uns ein Bild verschaffen, um die Fahrer miteinander zu vergleichen. Dabei analysieren wir den reinsten Indikator von purem Speed: die Quali-Runde.“

Neben dem reinen Speed bedienen die Analysten sich „an einem zusätzlichen weitreichenden Arsenal, um den schnellsten Fahrer aller Zeiten zu ermitteln“, so Smedley. Viele deutsche Fans werden glauben, Michael Schumacher liegt wohl auf dem 1. Platz. Formel-1-Anhänger aus Großbritannien sehen vermutlich Lewis Hamilton vorne.

Michael Schumacher und Lewis Hamilton beim Großen Preis von Malaysia im Jahr 2012. Foto: dpa

Das ist die Top 10 der schnellsten Formel-1-Piloten aller Zeiten:

Platz 1: Ayrton Senna

Platz 2: Michael Schumacher

Platz 3: Lewis Hamilton

Platz 4: Max Verstappen

Platz 5: Fernando Alonso

Platz 6: Nico Rosberg

Platz 7: Charles Leclerc

Platz 8: Heikki Kovalainen

Platz 9: Jarno Trulli

Platz 10: Sebastian Vettel

Formel 1: Senna der Schnellste

Was viele Experten vermutet hatten, wird zumindest in dieser Statistik belegt: Ayrton Senna ist demnach der schnellste Pilot in der Geschichte der Formel 1. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Michael Schumacher und Lewis Hamilton.

Mit Nico Rosberg und Sebastian Vettel schafften es zwei weitere deutsche Piloten in die Top 10. Nico Hülkenberg verpasste die ersten zehn Plätze nur knapp und belegt den 12. Rang. (dhe)